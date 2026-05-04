Braj Teerth Vikas Parishad: तीर्थ विकास परिषद की बड़ी पहल, संत रविदास आश्रम और कंस किला का होगा सौंदर्यीकरण; सीईओ ने किया निरीक्षण

Braj Teerth Vikas Parishad: उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र के मार्गदर्शन में ब्रज की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को भव्य रूप देने का अभियान निरंतर जारी है. इसी क्रम में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट स्थित ऐतिहासिक कंस किला, संत रविदास आश्रम और नानक बगीची के सौंदर्यीकरण व विकास की विस्तृत योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है.

परिषद की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) लक्ष्मी नागप्पन ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के अभियंताओं के साथ इन स्थलों का सघन निरीक्षण कर विकास की संभावनाओं को परखा.इस दौरान परिषद के पर्यावरण सलाहकार मुकेश शर्मा, तकनीकी सलाहकार आरपी सिंह, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता प्रशांत गौतम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.

धार्मिक स्थलों पर विकसित होंगी आधुनिक सुविधाएं

निरीक्षण के दौरान सीईओ लक्ष्मी नागप्पन ने मसानी रोड स्थित संत रविदास आश्रम की जीर्ण-शीर्ण स्थिति पर चिंता व्यक्त की और इसके जीर्णोद्धार के निर्देश दिए. वहीं, नानक बगीची में खाली पड़ी भूमि पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, जनसुविधा केंद्र, प्रथम तल पर सत्संग भवन और द्वितीय तल पर लंगर स्थल व कक्षों के निर्माण की योजना पर स्थानीय प्रबंधन से चर्चा की गई. परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र की मंशा के अनुरूप इन स्थलों को न केवल आकर्षक बनाया जाएगा, बल्कि यहां की सांस्कृतिक मौलिकता को भी संरक्षित रखा जाएगा.

ऐतिहासिक कंस किला का भी होगा उद्धार

सीईओ ने कंस किला के जर्जर पिछले हिस्से और कुशक प्राइमरी स्कूल का भी बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों से प्राप्त सुझावों को परिषद की आगामी कार्ययोजना में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य मथुरा आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर अनुभव और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है.

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