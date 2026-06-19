कौन थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी? जिन्हें अपना भाई मानती थीं मायावती; किसने करवाई थी हत्या

Brahmadutt Dwivedi Murder Case: उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रह्मदत्त द्विवेदी को एक बड़े नेता के रूप में जाना जाता है. जिनकी हत्या कर दी गई थी. जिसके बारे में कहा जाता था कि भले ही वो बीजेपी के विधायक थे. लेकिन मायावती से उनका गहरा संबंध था. बताया जा रहा है कि 1997 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी बसपा और बीजेपी के बीच गठबंधन कराने की कोशिश कर रहे थे. समझौते की शर्ते लगभग तय हो गई थी और बसपा और बीजेपी का गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करने की वाला था कि तभी द्विवेदी की हत्या कर दी गई.

बताया जा रहा है कि 10 फरवरी, 1997 की रात द्विवेदी अपने गृहनगर फर्रुखाबाद में एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे. जब वह अपनी कार में बैठे थे तो हथियारबंद हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी. चश्मदीदों के बयानों के आधार पर द्विवेदी के परिवार ने चार लोगों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

किन पर लगे हत्या के आरोप?

एफआईआर में फर्रुखाबाद के स्थानीय विधायक और बाहुबली विजय सिंह के साथ-साथ 3 अज्ञात लोगों का नाम शामिल था. पुलिस ने विजय सिंह को पकड़ने के लिए छापेमारी की और आखिरकार उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. विजय सिंह से पूछताछ में उन 3 अज्ञात लोगों की पहचान सामने आई. जिसमें कुख्यात शूटर संजीब माहेश्वरी उर्फ जीवा, बलविंदर सिंह और रमेश ठाकुर के नाम शामिल थे.

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क्यों करवाई गई हत्या?

यह मामला सीबीआई के पास पहुंचा और कई सालों तक अदालत में इसकी सुनवाई चली. अदालत में सीबीआई ने आरोप लगाया कि विजय सिंह के मन में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खिलाफ राजनीतिक दुश्मनी थी और घटना से कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था. सीबीआई ने यह भी कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए भाड़े के हत्यारों से ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या करवाई गई थी.

ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मानती थीं मायावती

ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के मुताबिक, 2 जून 1995 में लखनऊ में मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती थीं तो लोगों की भीड़ ने उनपर हमला कर दिया था. जिसकी वजह से मायावती ने खूद को कमरे में बंद कर लिया था. तभी मौके पह पहुंचे मेरे पिता बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने रिस्क लेकर उनकी जान बचाई थी और अकेले ही भीड़ से भिड़ गए थे.

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जिसके बाद मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी का ये एहसान कभी नहीं भूली और कभी भी उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया. जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की गई तो मायावती उनके घर पहुंची थी और फूट-फूटकर रोई थीं. इसके बाद जब ब्रह्मदत्त की पत्नी ने चुनाव लड़ा तो मायावती ने अपील की थी कि मेरे लिए अपनी जान देने वाले मेरे भाई की पत्नी को वोट दें.