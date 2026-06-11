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खिलौना समझकर ‘बम’ लेकर दौड़ने लगा युवक, कानपुर देहात में दहशत का माहौल, वीडियो वायरल

कानपुर देहात के पास नदी में कुछ लोग मछली पकड़ने गए थे. इसी दौरान उन्हें एक बम मिला. एक युवक उसे खिलौना समझकर हाथ में लेकर घूमता रहा. हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों ने उसे समझाकर बम को कब्जे में ले लिया.

By: Deepika Pandey | Published: June 11, 2026 12:27:52 PM IST

कानपुर देहात में मिला बम
कानपुर देहात में मिला बम


Bomb Found in Kanpur Dehat: कानपुर देहात के जसवापुर में नदी किनारे मछली पकड़ रहे लोगों के हाथ एक बारी भरकम लोहे की चीज मिली. एक युवक ने इसे खिलौना समझा और हाथ में लेकर इधर-उधर दौड़ने लगा. हालांकि अन्य लोगों ने उससे वो भारी-भरकम लोहे की चीज लेकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस बम स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और देखकर हैरान रह गई. कुछ ही देर में स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई. 

लोग गौर से उसे देख रहे थे और अंदाजा लगा रहे थे. किसी ने उसे मिसाइल का टुकड़ा बताया, तो किसी ने सेना का बम बताया, तो कोई इसे पुराने समय के युद्ध के दौरान का गोला मान रहा था. हर किसी से पास इसके लिए अपनी थ्योरी थी. 

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बच्चों की तरह हाथ में बम लेकर घूम रहा था युवक

मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय ने लोगों को उस बम को हाथ में लेकर युवक को घूमते देखा, तो युवक को रोका और समझाया कि ये कोई खेलने की चीज नहीं है. उसे समझाया गया कि ये बेहद खतरनाक चीज हो सकती है. पुलिस ने सावधानी से उसे अपने कब्जे में लिया और नदी के किनारे के हिस्से को घेर लिया. इसकी कुछ ही देर बाद मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए. 

पुलिस औ दूसरे विभागों ने शुरू की जांच

मौके पर पहुंचे डीएसपी संजय सिंह और थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह ने जायजा लिया. शुरुआती जांच में पुलिस को ये सेना में इस्तेमाल होने वाले मोर्टार शेल जैसी वस्तु लगी. झांसी का बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है. वहीं इस बारे में गांव वालों का कहना है कि वो चीज ज्यादा पुरानी नहीं लग रही थी. उसमें न ही जंग लगी थी और न ही ऐसा लग रही थी कि सालों से मिट्टी में दबी थी. 
  

Tags: BombKanpur Dehat News
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