Home > उत्तर प्रदेश > अगर करना है आत्माओं का दीदार! तो आ जाइए Ghaziabad, हिंडन नदी से लेकर रायसपुर…इन इलाकों की कहानी जानकर उड़ जाएंगी रातों की नींदे

अगर करना है आत्माओं का दीदार! तो आ जाइए Ghaziabad, हिंडन नदी से लेकर रायसपुर…इन इलाकों की कहानी जानकर उड़ जाएंगी रातों की नींदे

Horror Place in Ghaziabad: काफी कम ऐसे लोग हैं जो भूत-प्रेत, आत्माओं पर यकीन रखते हैं। जी हाँ काफी कम लोग ऐसे हैं जो इन चीजों पर यकीन करते हैं। कम लोग भूत-प्रेत पर विश्वास करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि, बुरी आत्माएँ हम सबके बीच रहती हैं। वहीं दूसरी ओर, विज्ञान भूत-प्रेत पर विश्वास नहीं करता।

Published By: Heena Khan
Published: August 20, 2025 11:05:40 IST

horror places in ghaziabad
horror places in ghaziabad

Horror Place in Ghaziabad: काफी कम ऐसे लोग हैं जो भूत-प्रेत, आत्माओं पर यकीन रखते हैं। जी हाँ काफी कम लोग ऐसे हैं जो इन चीजों पर यकीन करते हैं। कम लोग भूत-प्रेत पर विश्वास करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि, बुरी आत्माएँ हम सबके बीच रहती हैं। वहीं दूसरी ओर, विज्ञान भूत-प्रेत पर विश्वास नहीं करता। विज्ञान कहता है कि भूत-प्रेत केवल मन की उपज हैं। कहा जाता है गाज़ियाबाद में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आत्माओं का गुजर-बसर है। तो आइए जानते हैं गाजियाबाद में कौन-कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ साया मंडराता है।

केसी-19

केसी-19, ग़ाज़ियाबाद के कवि नगर में स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि केसी-19 मकान नंबर है। कई साल पहले इस मकान में दो परिवार रहते थे। लेकिन रात में कुछ लोगों ने उन सभी की बेरहमी से हत्या कर दी। उनकी आत्माएँ आज भी भटकती हैं। शाम होते ही इस मकान से रोने की आवाज़ें आती हैं। यही वजह है कि अब तक इस मकान में कोई शिफ्ट नहीं हुआ।

Archana Tiwari Case: कहां थी ‘लापता लेडी’? बॉयफ्रेंड के साथ 12 दिन तक… दिल्ली से लेकर काठमांडू तक किया सफर, थाने के चक्कर काट रहा था परिवार

रायसपुर

आज गाजियाबाद के रईसपुर को लोग रईसपुर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस शहर में एक जंगल है जहाँ भूत-प्रेत रहते हैं। इतना ही नहीं, जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके नीचे खड़े व्यक्ति को बुरी आत्माएँ जकड़ लेती हैं और उसे बहुत बीमार कर देती हैं। कई लोग इन भूतों का शिकार भी हो चुके हैं। अगर आपको भूत-प्रेतों से डर लगता है, तो भूलकर भी इस जंगल से न गुज़रें।

 हिंडन नदी 

गाजियाबाद स्थित हिंडन नदी की कहानी सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। हिंडन नदी को भूतिया कहा जाता है। यह नदी उत्तर भारत में यमुना की एक सहायक नदी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि कई साल पहले कुछ लोग मछलियाँ पकड़ने नदी में गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। उनकी आत्माएँ यहाँ भटकती हैं। इतना ही नहीं, जो भी यहाँ स्नान करने जाता है, उसे नदी के किनारे आत्माएँ दिखाई देती हैं।

Tags: ghaziabad newshindon bridgehorror ghaziabad places
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
अगर करना है आत्माओं का दीदार! तो आ जाइए Ghaziabad, हिंडन नदी से लेकर रायसपुर…इन इलाकों की कहानी जानकर उड़ जाएंगी रातों की नींदे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अगर करना है आत्माओं का दीदार! तो आ जाइए Ghaziabad, हिंडन नदी से लेकर रायसपुर…इन इलाकों की कहानी जानकर उड़ जाएंगी रातों की नींदे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अगर करना है आत्माओं का दीदार! तो आ जाइए Ghaziabad, हिंडन नदी से लेकर रायसपुर…इन इलाकों की कहानी जानकर उड़ जाएंगी रातों की नींदे
अगर करना है आत्माओं का दीदार! तो आ जाइए Ghaziabad, हिंडन नदी से लेकर रायसपुर…इन इलाकों की कहानी जानकर उड़ जाएंगी रातों की नींदे
अगर करना है आत्माओं का दीदार! तो आ जाइए Ghaziabad, हिंडन नदी से लेकर रायसपुर…इन इलाकों की कहानी जानकर उड़ जाएंगी रातों की नींदे
अगर करना है आत्माओं का दीदार! तो आ जाइए Ghaziabad, हिंडन नदी से लेकर रायसपुर…इन इलाकों की कहानी जानकर उड़ जाएंगी रातों की नींदे
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?