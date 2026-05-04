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Ballia BJP celebration: बंगाल की जीत की गूंज बलिया तक, भाजपा कार्यकर्ताओं ने झालमूड़ी, रसगुल्ले के साथ मनाया जश्न

Ballia BJP celebration: बलिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल और असम चुनाव में मिली जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया. कैंप कार्यालय में झाल-मुरही और रसगुल्ला बांटकर खुशी जाहिर की गई. कार्यकर्ताओं ने इस जीत को केंद्र नेतृत्व और विकास की राजनीति का परिणाम बताया, वहीं ममता बनर्जी पर भी राजनीतिक तंज किए गए.

By: Ranjana Sharma | Published: May 4, 2026 4:52:59 PM IST

बंगाल की जीत की गूंज बलिया तक, भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
बंगाल की जीत की गूंज बलिया तक, भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न


Ballia BJP celebration: बलिया में पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के नतीजों की गूंज जोरदार तरीके से सुनाई दी. पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऐसा जश्न मनाया, मानो परिणाम स्थानीय स्तर पर ही आए हों. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के कैंप कार्यालय में उत्सव का माहौल देखने को मिला.कैंप कार्यालय बना जश्न का केंद्रबलिया में मंत्री दयाशंकर सिंह के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी. यहां ढोल-नगाड़ों की गूंज, नारों की आवाज और आतिशबाजी के बीच जीत का उत्सव मनाया गया. पूरे परिसर में उत्साह और जोश साफ नजर आ रहा था.

झालमूड़ी और रसगुल्ले ने खींचा ध्यान

इस जश्न की सबसे खास बात रही बंगाल की पहचान माने जाने वाले व्यंजनों का आयोजन. कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रूप से झालमूड़ी और रसगुल्ला तैयार कराया गया. धर्मेंद्र सिंह ने खुद स्टॉल लगाकर लोगों को ये व्यंजन खिलाए. यह राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी पर है  पर हल्के-फुल्के तंज के रूप में भी देखा जा रहा है. जश्न में शामिल कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि बंगाल की जनता ने बदलाव का समर्थन किया है. उनका कहना था कि अब बंगाल में नई राजनीतिक दिशा दिख रही है और इस जीत का स्वाद वे यहां बलिया में चख रहे हैं.

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नेतृत्व और विकास की राजनीति पर भरोसा

कार्यकर्ताओं ने इस जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को दिया. उनका कहना था कि जनता का भरोसा विकास और मजबूत नेतृत्व पर कायम है, जिसका परिणाम चुनाव में देखने को मिला है.
धर्मेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत हर उस कार्यकर्ता की है जिसने जमीनी स्तर पर मेहनत की है. उन्होंने इसे संगठन की सामूहिक सफलता बताया और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया.

राजनीतिक तंज और बयानबाजी भी रही केंद्र में

जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के कार्यकाल पर भी कटाक्ष किए. उन्होंने कहा कि बंगाल में पुरानी व्यवस्था से जनता अब आगे बढ़ चुकी है और यह परिणाम उसी बदलाव का संकेत है. इस पूरे आयोजन ने यह साफ कर दिया कि बंगाल के चुनावी नतीजों का असर उत्तर प्रदेश के बलिया जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में भी गहराई से महसूस किया जा रहा है. जश्न ने स्थानीय राजनीति में भी नई चर्चा छेड़ दी है.

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Tags: ballia bjp celebrationbengal election victory
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