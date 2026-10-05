BJP UP Rajya Sabha List: बीजेपी का बड़ा सरप्राइज! 8 नए चेहरों पर दांव; हरदीप पुरी समेत इन दिग्गजों का पत्ता साफ

UP Rajya Sabha Election 2026: उत्तर प्रदेश में आने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को अपने आठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. ANI के मुताबिक, पार्टी ने अनुभवी नेताओं और नए चेहरों को प्राथमिकता दी है.

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बी.एल. वर्मा को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया गया है. पार्टी की लिस्ट में दो ब्राह्मण उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो जातिगत समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश का संकेत है.

8 उम्मीदवारों के नाम

1. धर्मपाल सिंह

2. राधाकांत ओझा

3. प्रकाश पाल

4. विद्यासागर सोनकर

5. गोपी कृष्ण पांडे

6. प्रियंका सिंह रावत

7. राम प्रताप सिंह चौहान

8. श्रुति गंगवार

BJP की लिस्ट में तीन OBC, दो SC और तीन जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार शामिल हैं. इनमें दो महिलाएं शामिल हैं. उम्मीदवारों में दो ब्राह्मण और एक राजपूत शामिल हैं. OBC कैटेगरी में एक लोधी, एक पाल और एक कुर्मी उम्मीदवार शामिल हैं.

धर्मपाल सिंह लोधी समुदाय से हैं. वे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. प्रकाश पाल संगठन में क्षेत्रीय मंत्री हैं और पाल समुदाय से हैं. पालों को OBC समुदाय में चरवाहा माना जाता है. मंत्री हरदीप पुरी और बी.एल. वर्मा इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं.

BJP issues a list of 8 candidates from Uttar Pradesh for the biennial elections to Rajya Sabha. https://t.co/k6dfExHwvY — ANI (@ANI) October 5, 2026

विद्यासागर सोनकर दलित समुदाय से हैं और पार्टी में अहम पदों पर रह चुके हैं. वे पूर्व MLC और मछलीशहर से पूर्व MP हैं. वे पार्टी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी हैं.

बीजेपी ने दिया नए चेहरों को मौका

इस बार BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए सभी नए चेहरों को मैदान में उतारा है. पुराने चेहरों को इस बार नॉमिनेट नहीं किया गया है. इनमें अरुण सिंह, सीमा द्विवेदी, बी.एल. वर्मा, हरदीप सिंह पुरी, नीरज शेखर, बृजलाल, दिनेश शर्मा और गीता शाक्य शामिल हैं. दिनेश शर्मा अभी अंडमान और निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं.