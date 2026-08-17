BJP UP Election Strategy: नितिन नबीन की टीम में किसको मिली एंट्री और किसकी हुई छुट्टी? क्या है इसका यूपी चुनाव से कनेक्शन

BJP UP Election Strategy: भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपनी नई नेशनल टीम की घोषणा की. उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए, BJP के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन की नई टीम में आठ नेताओं को अलग-अलग नेशनल पद दिए गए हैं. इस लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को एक बड़ी भूमिका दी गई है.

BJP की नई टीम में रेखा वर्मा और प्रो. तारिक मंसूर को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है. स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि नितिन नबीन की टीम में किसको नई एंट्री मिली और किसकी छुट्टी हुई है और क्या यह नई टीम का यूपी चुनाव में समीकरण बना पाएंगी.

यूपी के इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी-

BJP के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन की नई टीम में कुल 16 नेताओं की नियुक्ति हुई है, जिसमें यूपी के आठ नेताओं के नाम शामिल हैं. जिसमें-

स्मृति ईरानी: स्मृति ईरानी ने 2019 का लोकसभा चुनाव अमेठी से जीता और MP बनीं. उन्होंने केंद्र सरकार में महिला और बाल विकास और टेक्सटाइल जैसे अहम डिपार्टमेंट संभाले हैं. वह 2024 का चुनाव अमेठी से हार गईं. अब, वह BJP की नई टीम में नेशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर वापस आ गई हैं.

प्रो. तारिक मंसूर: प्रो. तारिक मंसूर एक एजुकेटर और डॉक्टर हैं. उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के वाइस चांसलर के तौर पर काम किया है. अभी, वह उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं और BJP से जुड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर पार्टी में एक्टिव रहते हैं. अब उन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारी दी गई है.

कुंवर बासित अली: कुंवर बासित अली को BJP के जाने-माने माइनॉरिटी चेहरों में से एक माना जाता है. उत्तर प्रदेश में पार्टी के माइनॉरिटी फ्रंट में एक्टिव रोल निभाने के बाद अब उन्हें नेशनल लेवल पर बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है. BJP ने उन्हें नेशनल माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया है.

रेखा वर्मा: रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में BJP का मुख्य महिला चेहरा रही हैं. वह धौरहरा लोकसभा सीट से दो बार MP रह चुकी हैं. उन्हें BJP की नई नेशनल टीम में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है. इस नई नियुक्ति के साथ, उन्हें पार्टी के सेंट्रल ऑर्गनाइज़ेशन में एक अहम रोल मिला है.

अमरपाल मौर्य: अमरपाल मौर्य उत्तर प्रदेश से राज्यसभा MP हैं. उन्होंने पार्टी ऑर्गनाइज़ेशन में उत्तर प्रदेश BJP के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया. वह 2024 में राज्यसभा के लिए चुने गए और अब उन्हें BJP ने नेशनल OBC मोर्चा प्रेसिडेंट बनाया है.

हरीश द्विवेदी: हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश की बस्ती लोकसभा सीट से दो बार MP रह चुके हैं. उन्होंने 2014 और 2019 में बस्ती से लोकसभा चुनाव जीता था. 2024 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अब, पार्टी संगठन ने उन्हें एक और प्रमोशन देते हुए नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया है.

डॉ. भोला सिंह: डॉ. भोला सिंह बुलंदशहर लोकसभा सीट से BJP के जाने-माने दलित नेताओं में से एक हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन लोकसभा चुनाव जीते. उन्हें नई नेशनल टीम में नेशनल मिनिस्टर बनाया गया है.

संगीता यादव: संगीता यादव उत्तर प्रदेश से राज्यसभा MP हैं. वह 2022 में राज्यसभा में आईं और अब उन्हें BJP की नई नेशनल टीम में नेशनल मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी दी गई है.

नितिन नबीन की टीम से इन नेताओं की हुई छुट्टी?

अब बात करते हैं कि नितिन नबीन की नई टीम से किन नेताओं की छुट्टी हुई है. इनमें सबसे बड़ा नाम है अमित मालवीय, इन्हें पार्टी ने आईटी और सोशल मीडिया के अहम पद से हटा दिया है. दूसरा नाम तेजस्वी सूर्या का है, जिन्हें पार्टी ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटाया है.

नितिन नबीन की टीम से क्या बदलेगा यूपी चुनाव का समीकरण?

बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में नितिन नबीन ने 16 में से 8 उत्तर प्रदेश के नेताओं को नियुक्त किया है. जो कि यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है. बीजेपी ने इस बार 2 मुस्लिम लीडर को मौका दिया है, जो हो सकता है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के PDA (बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी) का तोड़ साबित हो. इस फॉर्मूले को चैलेंज करना BJP के लिए टॉप प्रायोरिटी है.