यूपी में बीजेपी टीम का एलान, सपा की बागी विधायक पूजा पाल उपाध्यक्ष, सुरेश राणा को बड़ी जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार (25 जून, 2026) को उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन टीम का एलान कर दिया है. दिनेश प्रताप सिंह को यूपी बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया है. देवेंद्र सिंह यूपी भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इसमें पूजा पाल का नाम चौंकाने वाला है. प्रयागराज की नेता और समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आईं पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्व मंत्री सुरेश राणा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है. इस तरह प्रदेश भाजपा संगठन में 19 उपाध्यक्ष हो गए हैं. इसके अलावा यूपी में प्रदेश मंत्री की संख्या 18 है. नई टीम में समाजवादी पार्टी के PDA की काट के लिए ओबीसी पर जोर दिया गया है. अगड़ों की बात करें तो रोहित मिश्रा को भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. अशोक रावत भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. सरोज कुशवाहा भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. नीरज सिंह को BJP में उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं.
1. सुरेश राणा
उपाध्यक्ष
2
सत्यपाल सैनी
उपाध्यक्ष
3 ब्रज बहादुर
उपाध्यक्ष
4. डॉ. धर्मेंद्र सिंह
उपाध्यक्ष
5 मोहित बेनीवाल
उपाध्यक्ष
6 देवेश कोरी
उपाध्यक्ष
7 प्रियंका रावत
उपाध्यक्ष
8 दुर्विजय शाक्य
उपाध्यक्ष
9 रमेश सिंह
उपाध्यक्ष
10 नीरज सिंह
उपाध्यक्ष
11 अर्चना मिश्रा
उपाध्यक्ष
12 पूजा पाल
उपाध्यक्ष
13 शंकर गिरी
उपाध्यक्ष
14कामेश्वर सिंह
उपाध्यक्ष
15 डॉ कृतिका अग्रवाल
उपाध्यक्ष
16 सुरेश मौर्य
उपाध्यक्ष
17 राजेश यादव
उपाध्यक्ष
18 कृष्ण बिहारी राय
उपाध्यक्ष
19 आलोक गुप्ता
उपाध्यक्ष
20 रामप्रताप सिंह चौहान
महामंत्री
21 गीता शाक्य
महामंत्री
22 अभिजात मिश्रा
महामंत्री
23
उपेंद्र रावत
महामंत्री
24
संजय राय
महामंत्री
25
शंकर लोधी
महामंत्री
26
दिलीप पटेल
महामंत्री
27
राजेश चौधरी
महामंत्री
28
विजय शिवहरे
मंत्री
29
30
शिवम
31
सहज
1 of 4 नंद रा
32
अंकुर शर्मा
33
अनिल यादव
मंत्री
34
अवधेश श्रीवास्तव
मंत्री
35
विजय राजभर
36
प्रमेन्द्र जांगडा विश्वकर्मा
मंत्री
37
किरण लोधी निषाद