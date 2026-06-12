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यूपी चुनाव 2027 में होगा BJP को नुकसान, SIR को बताया इसकी बड़ी वजह

UP Election 2027: पल्लवी पटेल ने BJP के चुनाव जीतने की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए 2027 से पूर्व सत्तासीन पार्टी के नुकसान होने की बात कहीं है.  इसके साथ ही उन्होनें उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आने की भविष्यवाणी भी कर दी.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 12, 2026 5:52:42 PM IST

पल्लवी पटेल ने 2027 के चुनाव में BJP के नुकसान की बात कहीं
पल्लवी पटेल ने 2027 के चुनाव में BJP के नुकसान की बात कहीं


UP Election 2027: पल्लवी पटेल ने BJP के चुनाव जीतने की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए 2027 से पूर्व सत्तासीन पार्टी के नुकसान होने की बात कहीं है.  इसके साथ ही उन्होनें उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आने की भविष्यवाणी भी कर दी. सिराथू विधानसभा से विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि, जिस प्रकार SIR का सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए दुरुपयोग किया है, इसका खामियाजा बीजेपी को 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा.
सूत्रों के अनुसार, युवा सपा नेता और गौती निवासी अब्दुल राफे के आवास पर आयोजित बैठक में पल्लवी पटेल ने जन मानष की समस्याओं, संगठन की मजबूती और राजनीतिक परिस्थतियों के विषय में कार्यकर्ताओं से बातचीत की. बैठक में गौती पुल से टांडा मार्ग के निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. यह मार्ग कौशांबी जनपद की सिराथू विधानसभा और फतेहपुर जनपद की हुसैनगंज विधानसभा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है.

यूपी में बड़ा बदलाव आने की पूरी संभावना

सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने साफ तौर कहा कि 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी विफलता लेकर आएगा. बीजेपी कोई भी ढोल बजा ले लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश में कोई लाभ नहीं मिलेगा. यहां एक बड़ा बदलाव आएगा.

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पल्लवी पटेल से पूछने पर कि क्या वो आगामी समय में समाजवादी पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ेंगी या अपना दल के साथ आगे का रास्ता तय करेंगी. इस पर विधायक ने कहा कि इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा. वह महज् एक कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा में कार्यरत है. 

अखिलेश यादव की पुत्री पर हुए अभद्र टिप्पणी से खासी नाराजगी

गौरतलब है कि, पल्लवी पटेल के मोहम्मद गौती दौरे के दौरान उन्होनें अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. उन्होनें बहन बेटियों के खिलाफ इस तरह की ओछी मानसिकता को सामाजिक दृष्टिकोण से गलत और असभ्य बताया. उन्होनें कहा कि जहां बेटियों की पूजा होती हो, वहां इस तरह की अभद्रता बर्दाश्त के बाहर है.

       

Tags: Political Newsuttar pradesh news
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