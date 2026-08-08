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UP: फिरोज गांधी के कब्र पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने चढ़ाए फूल; राहुल गांधी से किया बड़ा सवाल- दादा जी को क्यों…

Siddharth Nath Criticize Rahul Gandhi: प्रयागराज के ममफोर्ड गंज स्थित पारसी कब्रिस्तान पहुंचकर भाजपा विधायक सिद्धार्थ नाथ  सिंह ने राहुल गांधी के दादा और रायबरेली से सांसद रहे फिरोज गांधी की कब्र पर पुष्प अर्पित किए और उनकी उपेक्षा को लेकर कांग्रेस को घेरा है.

By: Shristi S | Published: August 8, 2026 4:08:13 PM IST

फिरोज गांधी के कब्र पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने चढ़ाए फूल
फिरोज गांधी के कब्र पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने चढ़ाए फूल


Siddharth Nath on Feroze Gandhi Grave: प्रयागराज के ममफोर्ड गंज स्थित पारसी कब्रिस्तान पहुंचकर भाजपा विधायक सिद्धार्थ नाथ  सिंह ने राहुल गांधी के दादा और रायबरेली से सांसद रहे फिरोज गांधी की कब्र पर पुष्प अर्पित किए और उनकी उपेक्षा को लेकर कांग्रेस को घेरा है.

सिद्धार्थ नाथ का राहुल गांधी से सवाल

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी प्रयागराज आ रहे है. मेरा उनसे पूछना है कि तुम अपने दादा जी को क्यों नहीं पूजते हो. क्या यह आपकी संस्कृति है? भारतीय संस्कृति कहती है कि हम अपने बड़ों को पूजते हैं, कितने भी मतभेद हो जांय. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो किस अधिकार से युवा पीढ़ी और जेन जी को समझाओगे की वह भविष्य में क्या करें. उनको फिर यही सिखाओगे. यह ईसाई संस्कृति हो सकती है, भारतीय संस्कृति नहीं.

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सिद्धार्थ नाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यह भी कहा कि हमें मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और योगी जी सबका सहयोग के संकल्प को लेकर चलना है. इसीलिए मैं यहां आया. मैने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यहां प्रतिदिन साफ-सफाई हो, प्रकाश की व्यवस्था की जाए और नियमित तौर पर एक केयर टेकर भी यहां रहे. उनके साथ भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल भी थे.

Tags: BJPrahul gandhiuttar pradesh
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