विधायक जी को ‘सिंघम’ स्टाइल पड़ा भारी! वीडियो के वायरल होने पर देना पड़ा जुर्माना, बोले- मेरी जैसी गलती मत दोहराना

PM मोदी की अपील के बीच यूपी, देवरिया के भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एमएलए त्रिपाठी बिना हेलमेट के बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं. जब एमएलए शलभ मणि त्रिपाठी को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस से चालान जारी करने का अनुरोध किया, बल्कि1,000 रुपये का जुर्माना अदा करके सोशल मीडिया पर एक स्पष्टीकरण पोस्ट भी जारी की, जिसमें ट्रैफिक चालान की फोटो के साथ यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई.

क्या है पूरा मामला?

भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी एक वीडियो में बिना हेलमेट बुलेट मोटरसाइकिल की सवारी करते नजर आ रहे हैं, जबकि उनके साथ तीन अन्य बाइकें भी चल रही है. विधायक जी के पीछे तीन एसयूवी भी नजर आ रही हैं. ये वीडियो 17 मई को इंटरनेट पर पोस्ट की गई थी, जिसके बाद विधायक जी को ट्रैफिक नियमों का उल्लघन करने के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा था.

MLA त्रिपाठी ने मांगी माफी

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना देवरिया के मेहदापुरवा इलाके में विधायक के आवास के पास हुई थी, जिसके वीडियो के वायरल होने के बाद शलभ मणि त्रिपाठी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी जारी किया था. इस पोस्ट में एमएलए त्रिपाठी ने बताया कि एक कार्यकर्ता अपनी नई बाईक का उद्घाटन कराना चाहता था, जिसके आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाए. हालांकि बिना हैलमेट बाइक चलाना एक बड़ी गलती थी, जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंधन हुआ.

🚨 देवरिया: बिना हेलमेट बुलेट चलाने पर BJP विधायक का VIDEO वायरल ➡️ PM मोदी की अपील के बीच ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चर्चा

➡️ विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का हाईवे पर बुलेट चलाते VIDEO वायरल 📍 सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद विधायक ने मानी गलती

📍 फेसबुक पोस्ट कर खुद पुलिस से चालान काटने… pic.twitter.com/INOcFwftYe — Satya Prabhat News (@Satya__Prabhat) May 18, 2026

पुलिस ने जारी किया चालान

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा विधायक ने बताया कि उन्होंने पर्सनली पुलिस से संपर्क किया और 1,000 रुपये का एक चालान जारी करने का अनुरोध किया. इस चालान का पेमेंट भी कर दिया गया है, जिसकी पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में ए़ड की गई है.

टेस्ट ड्राइव की प्यार भरी ज़िद के चलते कुछ दूर तक बिना हेलमेट बुलेट चलाने की मुझसे त्रुटि हुई, मैंने स्वयं देवरिया पुलिस से संपर्क कर यातायात नियमों के तहत मेरा चालान करने को कहा, जिस पर देवरिया पुलिस द्वारा ₹1000 का चालान किया गया, जिसकी जुर्माना राशि भी तत्काल जमा कर दी गई है।… pic.twitter.com/brRoqBOXZy — Dr. Shalabh Mani Tripathi (@shalabhmani) May 18, 2026

इस वायरल पोस्ट में भाजपा विधायक ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. उन्होंने लिखा कि हैलमेट लगाने से सिर्फ यातायात नियमों का पालन नहीं होता, बल्कि ये हमारी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, इसलिए मेरी तरह गलती न दोहराएं.

ये भी पढ़ें:- चंडीगढ़ के पंप पर ₹1500 लीटर बिका पेट्रोल! सोशल मीडिया पर मचा बवाल, फिर प्रशासन ने सिखाया ऐसा सबक…