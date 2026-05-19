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विधायक जी को ‘सिंघम’ स्टाइल पड़ा भारी! वीडियो के वायरल होने पर देना पड़ा जुर्माना, बोले- मेरी जैसी गलती मत दोहराना

कार्यकर्ता ने अपनी नई मोटरसाइकिल को चलाकर उसका उद्घाटन करने की रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद देवरिया के भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी पर जुर्माने लगाने की अपील की जा रही है. इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

By: Kajal Jain | Published: May 19, 2026 6:28:39 PM IST

विधायक जी को 'सिंघम' स्टाइल पड़ा भारी! वीडियो के वायरल होने पर देना पड़ा जुर्माना, बोले- मेरी जैसी गलती मत दोहराना
विधायक जी को 'सिंघम' स्टाइल पड़ा भारी! वीडियो के वायरल होने पर देना पड़ा जुर्माना, बोले- मेरी जैसी गलती मत दोहराना


PM मोदी की अपील के बीच यूपी, देवरिया के भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एमएलए त्रिपाठी बिना हेलमेट के बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं. जब एमएलए शलभ मणि त्रिपाठी को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस से चालान जारी करने का अनुरोध किया, बल्कि1,000 रुपये का जुर्माना अदा करके सोशल मीडिया पर एक स्पष्टीकरण पोस्ट भी जारी की, जिसमें ट्रैफिक चालान की फोटो के साथ यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई.

क्या है पूरा मामला? 

भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी एक वीडियो में बिना हेलमेट बुलेट मोटरसाइकिल की सवारी करते नजर आ रहे हैं, जबकि उनके साथ तीन अन्य बाइकें भी चल रही है. विधायक जी के पीछे तीन एसयूवी भी नजर आ रही हैं. ये वीडियो 17 मई को इंटरनेट पर पोस्ट की गई थी, जिसके बाद विधायक जी को ट्रैफिक नियमों का उल्लघन करने के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा था.

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MLA त्रिपाठी ने मांगी माफी

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना देवरिया के मेहदापुरवा इलाके में विधायक के आवास के पास हुई थी, जिसके वीडियो के वायरल होने के बाद शलभ मणि त्रिपाठी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी जारी किया था. इस पोस्ट में एमएलए त्रिपाठी ने बताया कि एक कार्यकर्ता अपनी नई बाईक का उद्घाटन कराना चाहता था, जिसके आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाए. हालांकि बिना हैलमेट बाइक चलाना एक बड़ी गलती थी, जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंधन हुआ.

पुलिस ने जारी किया चालान

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा विधायक ने बताया कि उन्होंने पर्सनली पुलिस से संपर्क किया और 1,000 रुपये का एक चालान जारी करने का अनुरोध किया. इस चालान का पेमेंट भी कर दिया गया है, जिसकी पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में ए़ड की गई है.

इस वायरल पोस्ट में भाजपा विधायक ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. उन्होंने लिखा कि हैलमेट लगाने से सिर्फ यातायात नियमों का पालन नहीं होता, बल्कि ये हमारी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, इसलिए मेरी तरह गलती न दोहराएं.

ये भी पढ़ें:- चंडीगढ़ के पंप पर ₹1500 लीटर बिका पेट्रोल! सोशल मीडिया पर मचा बवाल, फिर प्रशासन ने सिखाया ऐसा सबक…

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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