बीजेपी विधायक की अचानक निधन, बैठक के बीच आया हार्ट अटैक, कल ही मनाया था जन्मदिन

BJP MLA Shyam Bihari Lal Passed Away: उत्तर प्रदेश से एक दुखद खबर सामने आ रही है. बरेली ज़िले के फरीदपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक श्याम बिहारी लाल को शुक्रवार को मेडिसिटी अस्पताल में हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई है. इस दुखद घटना में एक और बात सामने आई है कि गुरुवार को उनका जन्मदिन था.

विधायक की मौत कैसे हुई?

अब तक मिली जानकारी के अनुसार BJP विधायक श्याम बिहारी लाल को सर्किट हाउस में हार्ट अटैक आया है. वहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई है. उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया. हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका और शुक्रवार को उनके निधन की खबर आई है.

CM योगी ने दुख जताया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक श्याम बिहारी लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा है कि ‘बरेली ज़िले की फरीदपुर विधानसभा सीट से माननीय विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल जी का अचानक निधन अत्यंत दुखद है. विनम्र श्रद्धांजलि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है. मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें. ओम शांति!’