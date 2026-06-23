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Bijnor News: DJ बंद नहीं किया तो ठाएं-ठाएं!’ शादी में छत से की फायरिंग; बारात में मची अफरा-तफरी

Bijnor News: बिजनौर के सालमाबाद गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि कहासुनी के बाद एक युवक ने छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग की, जिससे समारोह में अफरा-तफरी मच गई.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 23, 2026 4:45:01 PM IST

Bijnor News: DJ बंद नहीं किया तो ठाएं-ठाएं!’ शादी में छत से की फायरिंग; बारात में मची अफरा-तफरी


Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के सालमाबाद गांव में एक शादी समारोह उस समय तनाव का केंद्र बन गया, जब डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक उग्र हो गया. आरोप है कि कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने घर की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग कर दी. गोली चलने की आवाज से शादी में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए जश्न का माहौल दहशत में बदल गया. मामला दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला.

जानकारी के मुताबिक, सालमाबाद निवासी सतीश की बारात मंगलवार को जानी है. शादी से पहले सोमवार शाम भात की रस्म निभाने के लिए रिश्तेदार गांव पहुंचे थे. स्वागत और उत्सव के माहौल में डीजे की धुन पर लोग खुशी मना रहे थे. इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर एक व्यक्ति ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया.

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 कहासुनी के बाद फायरिंग का आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद बढ़ने पर आरोपी युवक गुस्से में अपने घर की छत पर चढ़ गया और वहां से हवाई फायरिंग कर दी. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति अचानक बिगड़ गई. फायरिंग की घटना के बाद समारोह में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.

गोली चलने की आवाज सुनते ही शादी समारोह में मौजूद महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घबरा गए. कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े. शादी की तैयारियों में जुटे परिवार के सदस्य भी इस घटना से स्तब्ध रह गए. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते हालात पर काबू नहीं पाया जाता, तो मामला और गंभीर हो सकता था.

 दो समुदायों से जुड़ा बताया जा रहा मामला

ग्रामीणों के अनुसार, शादी वाले पक्ष का संबंध अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से है, जबकि फायरिंग करने का आरोप जिस व्यक्ति पर लगा है, वो जाट समुदाय से जुड़ा बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस ने समुदाय विशेष को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.

स्थानीय स्तर पर दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें दे रहे हैं. एक पक्ष का कहना है कि डीजे शादी की परंपरागत रस्म का हिस्सा था, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से पहले भी डीजे को लेकर आपत्ति जताने की बात कही जा रही है. फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और हवाई फायरिंग के आरोपों की जांच कर रही है.

Tags: Bijnor Firing IncidentBijnor NewsDJ Dispute in Wedding
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