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Viral Video: डोगेश भाई निकले चोर! मुंह में दबाकर भागे 100000 रुपये का बैग, CCTV में कैद हुई हरकत

Bijnor Dog Viral Video: यूपी के बिजनौर शहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख हर कोई दंग रह गया. इस वीडियो में एक कुत्ता पास सड़क किनारे खड़ी बाइक से 1 लाख रुपये का बैग लेकर फरार होता दिखाई दे रहा है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 25, 2026 3:06:53 PM IST

बिजनौर में कुत्ते ने चुराए 1 लाख रुपये! (AI Generated Image)
बिजनौर में कुत्ते ने चुराए 1 लाख रुपये! (AI Generated Image)


Bijnor Dog Viral Video: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां पर गली में खड़ा एक कुत्ता 1 लाख रुपये से भरा बैग मुंह में दबाकर फरार हो गया. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता कि एक काला कुत्ता गली में खड़ी बाइक की साइड डिग्गी से पैसों से भरा बैग मुंह में दबाया और वहां से चला गया. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई दंग रह गया. पैसों से भरा बैग दवा कारोबारी नवाब अहमद का था. वह 1 लाख रुपये से भरा बैग बाइक की साइड डिग्गी में रखकर मस्जिद में गए थे. जब नवाब अहमद वापस लौटे, तो पाया कि उनके पैसे गायब हैं. यह देखकर नवाब अहमद के होश उड़ गए और उन्होंने आसपास लोगों से पूछताछ शुरू की.

CCTV में कैद हुआ घटना

जब कारोबारी नवाब अहमद को पैसों से भरा बैग नहीं मिला, तो उन्हें किसी चोर पर शक हुआ. उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी ने बाइक के पास चोर को आते हुए नहीं देखा. फिर नवाब अहमद की नजर पास में लगे सीसीटीवी पर पड़ी. उन्होंने जाकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो उसमें दिखा कि एक काला कुत्ता बाइक के पास आया था.

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वीडियो में दिखा कि कुत्ते ने बाइक से पैसों से भरा हुआ बैग उठाकर मुंह में दबोचा और भाग गया. माना जा रहा है कि शायद कुत्ते को लगा हो कि उसमें कुछ खाने की चीज है, जिसके लिए वह बैग अपने साथ लेकर चला गया. इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में यूजर्स के मजेदार रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

कुत्ते ने कहां फेंके पैसे?

यह घटना शनिवार यानी 23 मई की दोपहर बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र में पुरानी तहसील के पास स्थित किला वाली मस्जिद के बाहर हुई. कारोबारी नवाब अहमद ने बताया कि उन्होंने आसपास के लोगों के साथ मिलकर कुत्ते और पैसों से भरे बैग को काफी खोजा, लेकिन कुछ पता नहीं चला. उन लोगों ने आसपास की झाड़ियों, नालों और गलियों में तलाश की, लेकिन पैसों से भरा बैग नहीं मिला. इस मामले में कोई भी शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई है, क्योंकि यह मामला जानवर से जुड़ा हुआ है. फिलहाल व्यापारी थक-हारकर अपने घर लौट गया है. उनका कहना है कि अगर ईश्वर की इच्छा हुई, तो पैसे वापस मिल जाएंगे.

Tags: Bijnor Newsviral video
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