Home > उत्तर प्रदेश > Bijnor Case: किराए पर रहने आई महिला, 2 भाईयों से बनाए संबंध और गायब हो गई; 3 दिन में तड़प-तड़प कर मरे दोनों, डॉक्टर की रिपोर्ट से मचा हड़कंप!

Bijnor Case: किराए पर रहने आई महिला, 2 भाईयों से बनाए संबंध और गायब हो गई; 3 दिन में तड़प-तड़प कर मरे दोनों, डॉक्टर की रिपोर्ट से मचा हड़कंप!

Bijnor HIV Case: बिजनौर में तीन दिन के भीतर दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. दोनों में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई. किराएदार महिला से संपर्क की बात सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच और काउंसलिंग शुरू की.

By: Kajal Jain | Published: October 3, 2026 12:01:59 PM IST

Bijnor Case: किराए पर रहने आई महिला, दो भाईयों से बनाए संबंध और गायब हो गई; 3 दिन में तड़प-तड़प कर मरे दोनों, डॉक्टर की रिपोर्ट से मचा हड़कंप!
Bijnor Case: किराए पर रहने आई महिला, दो भाईयों से बनाए संबंध और गायब हो गई; 3 दिन में तड़प-तड़प कर मरे दोनों, डॉक्टर की रिपोर्ट से मचा हड़कंप!


Bijnor HIV Case: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो चचेरे भाइयों की महज तीन दिन के अंतराल में हुई मौत ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी है. दोनों की जांच में HIV संक्रमण की पुष्टि होने की बात सामने आई है. मामला तब और चर्चा में आ गया, जब परिजनों और स्थानीय लोगों ने दोनों भाइयों के एक महिला किराएदार के संपर्क में रहने की बात बताई. महिला के वहां से जाने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी थी. हालांकि, महिला से ही संक्रमण फैलने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग गांव में काउंसलिंग और जांच की तैयारी कर रहा है.

किराएदार महिला से नजदीकियां, उठी 2 भाईयों की अर्थी

बिजनौर शहर से सटे एक गांव में करीब दो साल से एक महिला किराए पर रह रही थी. इस दौरान मोहल्ले के दो चचेरे भाई (एक 51 वर्षीय व्यक्ति और उसका 43 वर्षीय चचेरा भाई) उस महिला के संपर्क में आए और उनके बीच नजदीकी संबंध बन गए. कुछ समय बाद वह महिला अचानक मकान खाली करके चली गई. महिला के जाने के बाद दोनों भाइयों की तबीयत अचानक तेजी से बिगड़ने लगी, जिससे परिवार में चिंता की लहर दौड़ गई.

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एम्स में हुआ संदिग्ध बीमारी का खुलासा, फिर मौत 

जब स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भी बड़े भाई की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो परिजन उसे एम्स ऋषिकेश ले गए. वहां डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की, तो रिपोर्ट देखकर सब के होश उड़ गए. उसे गंभीर एचआईवी (HIV) संक्रमण होने की पुष्टि हुई. सांस लेने में गंभीर परेशानी और ऑक्सीजन पर रहने के बाद तीन दिन पहले उसकी मौत हो गई. इसके ठीक तीन दिन बाद उसके 43 वर्षीय चचेरे भाई की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें भी संक्रमण की पुष्टि हुई थी.

मोहल्ले में दहशत, स्वास्थ्य विभाग ने संभाला मोर्चा 

एक ही परिवार के दो सदस्यों की इस तरह रहस्यमयी और दर्दनाक मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. यह बात भी सामने आई है कि उस महिला के घर पर अन्य कई लोगों का भी आना-जाना था. जब से एड्स से दोनों भाइयों की मौत की बात फैली है, तब से संपर्क में आए अन्य लोगों के बीच अपनी स्वास्थ्य जांच को लेकर भारी डर और हड़कंप का माहौल बना हुआ है.

स्वास्थ्य विभाग करेगा पीड़ितों की काउंसलिंग

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. कौशलेंद्र सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया है. उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए गांव में एक विशेष स्वास्थ्य टीम भेजने के निर्देश दिए हैं, जो लोगों की काउंसलिंग करेगी. चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने के बजाय अधिकृत स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी गुप्त रूप से जांच करानी चाहिए. समय पर सही इलाज मिलने से इस जानलेवा बीमारी के खतरे को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

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Tags: UP News
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