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पहले डांस, फिर लहराया तमंचा… बारात में बवाल, डर के साए में हुई दुल्हन की विदाई

Bijnor Wedding Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शादी में शामिल होने आए दो पक्षों में पिस्तौल लहराने को लेकर जमकर मारपीट हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि डर के साये में दुल्हन को जल्दबाजी में विदा किया गया.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 12, 2026 5:55:26 PM IST

बिजनौर में शादी में लहराई बंदूकें
बिजनौर में शादी में लहराई बंदूकें


Bijnor Wedding Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शादी में हंगामा देखने को मिला. यहां बारात की चढ़त के दौरान तमंचा लेकर डांस करने को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया. बारात में इतना दहशत का माहौल हो गया कि लड़की पक्ष ने जल्दबाजी में शादी निपटाकर बारात की विदाई कर दी. ये पूरा मामला बिजनौर के ज्वाला चंडी गांव का है. यहां रविवार को बूढ़पुर नैन सिंह गांव के निवासी सोम सिंह के बेटे अनिकेत की बारात आई थी. शादी में शुरुआत में तो सब ठीक था. लेकिन नाश्ता करने के बाद बारात की चढ़त शुरू हुई. बाराती डीजे पर नाचने लगे. इसी बीच दो युवकों ने तमंचा निकाल लिया और डांस करने लगे.

क्या है पूरा मामला?

बारात में मौजूद नीतीश नाम के लड़के ने तमंचा लेकर डांस करने का विरोध किया. इसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी. वहां मौजूद लोगों ने जैसे-तैसे मामला शांत कराया. हालांकि विवाद खत्म होने की जगह और बढ़ गया. दरअसल, जयमाला से पहले नीतीश कुर्सी पर बैठा हुआ था. तभी दूसरे पक्ष के लड़के आए और उन्होंने नीतीश पर हमला कर दिया. इसके बाद फिर से मामला बिगड़ गया और मारपीट होने लगी. इसके बाद सब इधर-उधर भागने लगे.

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घायलों ने दर्ज कराई शिकायत

मारपीट करते-करते दोनों पक्ष बाहर आ गए और वहां तमंचे लहराने लगे. बारात में मौजूद लोग डर गए और इधर-उधर भागने लगे. बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए छुप गए. शादी में नाचने-गाने का माहौल डर और सदमे में बदल गया. इस पूरे मामले के दौरान नीतीश और उसका साथी गौतम घायल हो गए. उन्होंने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने शुरू की जांच

इसकी वीडियो तेजी से वायरल हुई. पुलिस ने वीडियो वायरल होने और शिकायत के आधार पर पुलिस हरकत में आई. पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि घायलों की तरफ से शिकायत दी गई थी. उन्होंने बताया कि तमंचा लहराने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, करने लगी ऐसी मांग; जो प्रेमी ही कर सकता था पूरा, फिर पुलिस ने क्या किया?

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