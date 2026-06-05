Home > उत्तर प्रदेश > Bijnor News: दोस्त की खूबसूरत पत्नी को पाने की जिद थी, एक रात वह उसकी बांहों में था; सुबह होने से पहले हो गया कांड

Bijnor News: दोस्त की खूबसूरत पत्नी को पाने की जिद थी, एक रात वह उसकी बांहों में था; सुबह होने से पहले हो गया कांड

Bijnor News: गांव पाडली मांडू से पांच दिन से लापता युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने अंकुश नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पत्नी के साथ उसके संबंध थे.

By: JP Yadav | Published: June 5, 2026 8:02:02 AM IST

Bijnor News : पत्नी थी गैरमर्द की बांहों में, पति ने देखा कई बार नजारा... फिर एक दिन
Bijnor News : पत्नी थी गैरमर्द की बांहों में, पति ने देखा कई बार नजारा... फिर एक दिन


Bijnor News: बिजनौर जिले में गांव पाडली मांडू से पांच दिन से लापता युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. जान गंवाने वाले युवक परिजन की तहरीर पर तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले का खुलासा कर दिया गया है. खुलासे के मुताबिक, महिला से प्रेम प्रसंग के चलते युवक शुभम की गला दबाकर हत्या की थी. दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है. पांच दिन से लापता युवक का शव गांव पाडली मांडू में कब्रिस्तान के पास पड़ा मिला था.  पुलिस के मुताबिक, गांव निवासी शुभम सैनी (25) 31 मई की सुबह शौच के लिए घर से गया था. इसी दौरान उस हमला करके उसकी हत्या कर दी गई और शव गांव के कब्रिस्तान के पास फेंक दिया. 

परिजन की तहरीर के आधार पर स्थानीय पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया. दोनों आरोपियों ने बताया कि अंकुश की पत्नी से शुभम सैनी के अवैध संबंध थे. कई बार अंकुश ने अपनी पत्नी के साथ शुभम सैनी को आपत्तिजनक हालात में पकड़ लिया था. यहां तक कि वो दोनों एक बार कमरे में ही आपत्तिजनक हालत में मिले थे. इसके बाद अंकुश ने पत्नी और शुभम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना.

You Might Be Interested In

22 मई को देखा तो आग बबूला हो गया अंकुश

अपनी पत्नी के साथ  शुभम सैनी को 22 मई, 2026 को भी अंकुश ने आपत्तिजनक हालत में देखा तो वह बहुत नाराज हुआ. उसने लोकलाज की वजह से शुभम को कई बार समझाया. अंकुश की मानें तो शुभम उसकी पत्नी से दूर होने के लिए तैयार नहीं था. यहां तक कि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था. इसके बाद अंकुश ने अपने साथियों के साथ अपने मिलकर साजिश रची. 

यह भी पढ़ें: चीयरलीडर ने बॉयफ्रेंड के साथ बनाए शारीरिक संबंध, फिर’छोटा भाई’ बना दरिंदा; पहले किया दुष्कर्म फिर…

मिलने के लिए बुलाया फिर कर दिया कत्ल

अंकुश ने ही शुभम को बुलाया और अपने साथ ले गए. इसके बाद बहस के दौरान ही पत्नी से अवैध संबंधों के चलते शुभम की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने शुभम की जेब से उसका आधार कार्ड निकाल लिया, जिससे उसकी पहचान छिपी रही. उन्होंने आधार कार्ड गागन नदी के पुल से पहले बने खाद के गड्ढों में छुपा दिया.

यह भी पढ़ें: डिप्टी कलेक्टर पर हैवानियत का आरोप! कार, फ्लैट और रेस्ट हाउस, युवती को कहीं भी नहीं छोड़ा, जब भी मिली बनाया हवस का शिकार

कौन-कौन हुआ गिरफ्तार

परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी अंकुश, गौरव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी वीरेंद्र सिंह फरार है. दरअसल, वारदात के बाद शुभम आरोपियों के साथ जा रहा था. इसी दौरा ग्रामीण सुखबीर सिंह और अशोक कुमार ने अंकुश और गौरव को देख लिया. इनकी गवाही अहम रही. इस मामले की जांच गई तो सामने आया है शुभम के अंकुश की पत्नी से अवैध संबंध थे. आरोपी अंकुश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी से अवैध संबंधों में शुभम की हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें: खूबसूरत युवती से कानपुर के फ्लैट में बनाए शारीरिक संबंध, फिर मध्य प्रदेश के होटल में कर दिया कांड; बुलंदशहर में भी हुआ ‘खेला’

Tags: Bijnor News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक किलोमीटर चलने में कितने कदम पड़ते हैं?

June 4, 2026

‘मां बहन’ स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया...

June 4, 2026

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026
Bijnor News: दोस्त की खूबसूरत पत्नी को पाने की जिद थी, एक रात वह उसकी बांहों में था; सुबह होने से पहले हो गया कांड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bijnor News: दोस्त की खूबसूरत पत्नी को पाने की जिद थी, एक रात वह उसकी बांहों में था; सुबह होने से पहले हो गया कांड
Bijnor News: दोस्त की खूबसूरत पत्नी को पाने की जिद थी, एक रात वह उसकी बांहों में था; सुबह होने से पहले हो गया कांड
Bijnor News: दोस्त की खूबसूरत पत्नी को पाने की जिद थी, एक रात वह उसकी बांहों में था; सुबह होने से पहले हो गया कांड
Bijnor News: दोस्त की खूबसूरत पत्नी को पाने की जिद थी, एक रात वह उसकी बांहों में था; सुबह होने से पहले हो गया कांड