UP Crime: मां ने रात में मुंह दबाकर… पति को था पत्नी पर अवैध संबंध का शक, फिर हुआ कांड, अब उसके बेटे ने ही खोल दी पोल!

UP Crime News: पिछले कुछ समय से देश के अलग-अलग जगहों से पत्नी द्वारा पति की हत्या कराए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. दरअसल, चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नाइपुरा उर्फ जूझारपुरा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उसका शव घर भीतर ही मिला. इसके बाद परिजनों ने युवक कुमरसेन की पत्नी पर ही उसकी हत्या का आरोप लगाया है.

यही नहीं मृतक के पांच साल के बेटे ने दावा किया कि उसकी मां ने रात में तकिए से मुंह दबाकर उसके पिता की हत्या कर दी. इसे लेकर पुलिस का कहना है कि बच्चे के कथित बयान को जांच का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी.

घर के भीतर मृत अवस्था में मिला कुमरसेन

जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम परिवार के लोगों को कुमरसेन घर के भीतर मृत अवस्था में मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाते हुए परिजनों, पड़ोसियों और अन्य लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि मौत की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद, आपसी संबंध और अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है.

कुमरसेन और उसकी पत्नी में हुई थी कहासुनी

परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार बुधवार सुबह करीब नौ बजे कुमरसेन और उसकी पत्नी कमेंद्री के बीच कहासुनी हुई थी. बताया जा रहा है कि पति को पत्नी के कथित प्रेम प्रसंग को लेकर शक था, जिसके कारण दोनों के बीच पहले भी विवाद होते रहे थे.

फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग, पारिवारिक विवाद और अन्य सभी संभावित एंगल की गहनता से जांच कर रही है. गांव में घटना को लेकर चर्चाओं का माहौल है, लेकिन पुलिस लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है.