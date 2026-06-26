Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: मां ने रात में मुंह दबाकर… पति को था पत्नी पर अवैध संबंध का शक, फिर हुआ कांड, अब उसके बेटे ने ही खोल दी पोल!

UP Crime: मां ने रात में मुंह दबाकर… पति को था पत्नी पर अवैध संबंध का शक, फिर हुआ कांड, अब उसके बेटे ने ही खोल दी पोल!

Bijnor News: जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम परिवार के लोगों को कुमरसेन घर के भीतर मृत अवस्था में मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया.

By: Hasnain Alam | Published: June 26, 2026 11:38:07 PM IST

बिजनौर में पत्नी पर लगा पति की हत्या का आरोप
बिजनौर में पत्नी पर लगा पति की हत्या का आरोप


UP Crime News: पिछले कुछ समय से देश के अलग-अलग जगहों से पत्नी द्वारा पति की हत्या कराए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. दरअसल, चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नाइपुरा उर्फ जूझारपुरा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उसका शव घर भीतर ही मिला. इसके बाद परिजनों ने युवक कुमरसेन की पत्नी पर ही उसकी हत्या का आरोप लगाया है.

यही नहीं मृतक के पांच साल के बेटे ने दावा किया कि उसकी मां ने रात में तकिए से मुंह दबाकर उसके पिता की हत्या कर दी. इसे लेकर पुलिस का कहना है कि बच्चे के कथित बयान को जांच का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी.

You Might Be Interested In

घर के भीतर मृत अवस्था में मिला कुमरसेन

जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम परिवार के लोगों को कुमरसेन घर के भीतर मृत अवस्था में मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. 

पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाते हुए परिजनों, पड़ोसियों और अन्य लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि मौत की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद, आपसी संबंध और अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है. 

कुमरसेन और उसकी पत्नी में हुई थी कहासुनी

परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार बुधवार सुबह करीब नौ बजे कुमरसेन और उसकी पत्नी कमेंद्री के बीच कहासुनी हुई थी. बताया जा रहा है कि पति को पत्नी के कथित प्रेम प्रसंग को लेकर शक था, जिसके कारण दोनों के बीच पहले भी विवाद होते रहे थे.

फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग, पारिवारिक विवाद और अन्य सभी संभावित एंगल की गहनता से जांच कर रही है. गांव में घटना को लेकर चर्चाओं का माहौल है, लेकिन पुलिस लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है.

Tags: Bijnor Newscrime newshome-hero-pos-8UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

1 गिलास लौंग के पानी से मिलेंगे कमाल के फायदे!

June 26, 2026

अर्जून कपूर और मलाइका अरोड़ा की लव स्टोरी

June 26, 2026

क्या शहनाज गिल ने गुपचुप रचा ली शादी?

June 26, 2026

ज्यादा तेल-मसाले खाने से क्या होता है?

June 26, 2026

कौन से फल खाने से लीवर हेल्दी रहता है?

June 26, 2026

सोनाक्षी सिन्हा ने रोमांटिक अंदाज में मनाई एनिवर्सरी

June 25, 2026
UP Crime: मां ने रात में मुंह दबाकर… पति को था पत्नी पर अवैध संबंध का शक, फिर हुआ कांड, अब उसके बेटे ने ही खोल दी पोल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: मां ने रात में मुंह दबाकर… पति को था पत्नी पर अवैध संबंध का शक, फिर हुआ कांड, अब उसके बेटे ने ही खोल दी पोल!
UP Crime: मां ने रात में मुंह दबाकर… पति को था पत्नी पर अवैध संबंध का शक, फिर हुआ कांड, अब उसके बेटे ने ही खोल दी पोल!
UP Crime: मां ने रात में मुंह दबाकर… पति को था पत्नी पर अवैध संबंध का शक, फिर हुआ कांड, अब उसके बेटे ने ही खोल दी पोल!
UP Crime: मां ने रात में मुंह दबाकर… पति को था पत्नी पर अवैध संबंध का शक, फिर हुआ कांड, अब उसके बेटे ने ही खोल दी पोल!