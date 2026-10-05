Bijnor: शौहर के होते बीवी चला रहा थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक दिन पति को आया शख्स का फोन; बोला- ‘तुम्हारी पत्नी…’

Bijnor Husband Caught Wife Lover: यूपी के बिजनौर में एक होटल के बाहर पति पत्नी और वो के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया जा रहा है कि पति को पत्नी के होटल में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वह करीब 4 घंटे तक बाहर उसका इंतजार करता रहा. जैसे ही पत्नी एक युवक के साथ होटल से बाहर निकली, पति का गुस्सा सातवें असमान पर चला गया. देखते ही देखते सड़क पर बहस और हंगामा शुरू हो गया.

होटल के बाहर घंटों खड़ा रहा पति

मामला चांदपुर-जलीलपुर रोड स्थित एक होटल का बताया जा रहा है. घटना 3 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे की है. मोहल्ला सराय रफी निवासी शोएब के मुताबिक, उसे एक युवक ने फोन कर बताया था कि वह उसकी पत्नी के साथ चांदपुर आया है. यह जानकारी मिलने के बाद शोएब होटल पहुंच गया और काफी देर तक होटल के बाहर पत्नी के बाहर आने का इंतजार करता रहा. करीब चार घंटे जब उसने पत्नी को एक युवक के साथ बाहर आते देखा तो उसने दोनों को रोककर विरोध शुरू कर दिया.

कार में शराब की बोतल मिलने का भी दावा

शोएब का आरोप है कि उसकी पत्नी जिस युवक के साथ बाहर आई, वे दोनों एक कार में बैठ गए. उसने कार के अंदर शराब की बोतल होने का भी दावा किया. युवक के वहां से निकलने की कोशिश करने पर शोएब ने कथित तौर पर कार की चाबी निकाल ली. इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. कुछ ही देर में होटल के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई और सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा.

पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की कर रही जांच

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मियां-बीवी समेत युवक को थाने ले गई. वहां भी दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप हुए. शोएब ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी. उसने बताया कि उसका अलीना से 7 फरवरी 2022 को निकाह हुआ था. शोएब का आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी की कुछ गतिविधियों को लेकर विवाद होता रहा और विरोध करने पर उसे धमकियां भी दी गईं.

हालांकि, मामला एकतरफा नहीं है. पुलिस के मुताबिक, महिला ने भी शोएब के खिलाफ शिकायत की है और वह पहले भी शिकायत कर चुकी है. चांदपुर के CO देश दीपक ने बताया कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. पुलिस सभी शिकायतों और पुराने मामलों की जांच कर रही है. फिलहाल, होटल के बाहर शुरू हुआ यह विवाद पति-पत्नी के बीच कानूनी शिकायतों तक पहुंच गया है.