Home > उत्तर प्रदेश > UP: बिजनौर के हिंदू युवक ने अपनाया इस्लाम, मुस्लिम बनने के बाद पिता से बोला- ‘मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका, अब मुझे हिंदू…’

UP: बिजनौर के हिंदू युवक ने अपनाया इस्लाम, मुस्लिम बनने के बाद पिता से बोला- ‘मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका, अब मुझे हिंदू…’

Bijnor News: बिजनौर के एक हिंदू युवक का कश्मीर में धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है. युवक के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि उनके बेटे विशाल को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया है. उसने अब कुपवाड़ा में विलाल पठान के साथ साझेदारी में सैलून खोला था.

By: Hasnain Alam | Published: May 18, 2026 11:15:47 PM IST

बिजनौर का हिंदू युवक बना मुस्लिम
बिजनौर का हिंदू युवक बना मुस्लिम


UP News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाले एक हिंदू युवक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. युवक कश्मीर में सैलून पर काम करता है. उसे गांदरबल जिले की मरकजी जामिया मस्जिद में कलमा पढ़वाया गया. इस मामले को लेकर बिजनौर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. ऐसे में अब इस बात की जांच की जाएगी कि उसने खुद अपनी मर्जी से मजहब बदला है या जबरन बदलवाया गया है.

इस मामले को लेकर गांव खानजहांपुर बहादर निवासी और युवक के पिता कृष्ण कुमार, पूर्व सांसद और बीजेपी नेता भारतेंद्र सिंह के साथ एसपी से मुलाकात की. कृष्ण कुमार की ओर से दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया कि गांव काजीवाला के वसीम के साथ उनका बेटा विशाल कश्मीर में तीन साल पहले सैलून पर काम करने गया था.

You Might Be Interested In

साजिश के तहत धर्म बदलवाने का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि अब 15 मई को विशाल का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है. साजिश के तहत धर्म बदलवाने का आरोप लगाया. एसपी ने तुरंत ही जांच सीओ सिटी को सौंप दी. जांच के बाद सोमवार शाम काजीवाला निवासी वसीम और अन्य कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई.

इस बीच धर्म बदलवाने की प्रक्रिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कश्मीर के गांदरबल जिले की मरकजी जामिया मस्जिद की है. इसमें मौलवी विशाल को कलमा पढ़वा रहे हैं और उसको नया नाम मोहम्मद हमजा दे दिया गया. मस्जिद से बाहर निकलने की भी दूसरी वीडियो में विशाल के गले में फूल मालाएं पड़ी हैं और साथ में चलने वाले लोग खुश नजर आ रहे हैं.

‘मैं अब तुमसे बहुत दूर जा चुका है’

वीडियो वायरल होने के बाद विशाल के पिता ने उसे फोन किया तो उसने कहा- ‘मैं अब तुमसे बहुत दूर जा चुका है, अब मुझे हिंदू धर्म में नहीं आना.’ कृष्ण कुमार ने बताया कि उनके बेटे विशाल को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया है. उसने अब कुपवाड़ा में विलाल पठान के साथ साझेदारी में सैलून खोला था.

उन्होंने बताया कि इससे पहले वह श्रीनगर में काम कर चुका था. पिछले डेढ़ साल से कुपवाड़ा में ही था. बताया कि मार्कशीट के हिसाब से उसकी उम्र 17 साल चार महीने हैं, जबकि आधार कार्ड में 20 साल है. विशाल पांच मई को अपने गांव आया था. घर वालों ने शादी के लिए कहा तो तैयार हो गया, छह मई को वह परिवार के साथ लड़की देखने भी गया था. मगर सात मई को वह फिर से कश्मीर चला गया और आठ मई को उसने शादी करने से इनकार कर दिया.

‘पांच महीने से बदल गया था व्यवहार’

कृष्ण कुमार के मुताबिक पहले वह घर पर पैसा भी भेज देता था. मगर अब चार पांच महीने से उसका व्यवहार बदल गया था. अब वह फोन पर बातों ही बातों में झगड़ने लगता था. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है.

Tags: Bijnor NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026
UP: बिजनौर के हिंदू युवक ने अपनाया इस्लाम, मुस्लिम बनने के बाद पिता से बोला- ‘मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका, अब मुझे हिंदू…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP: बिजनौर के हिंदू युवक ने अपनाया इस्लाम, मुस्लिम बनने के बाद पिता से बोला- ‘मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका, अब मुझे हिंदू…’
UP: बिजनौर के हिंदू युवक ने अपनाया इस्लाम, मुस्लिम बनने के बाद पिता से बोला- ‘मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका, अब मुझे हिंदू…’
UP: बिजनौर के हिंदू युवक ने अपनाया इस्लाम, मुस्लिम बनने के बाद पिता से बोला- ‘मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका, अब मुझे हिंदू…’
UP: बिजनौर के हिंदू युवक ने अपनाया इस्लाम, मुस्लिम बनने के बाद पिता से बोला- ‘मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका, अब मुझे हिंदू…’