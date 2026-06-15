लाठी-डंडों से पिटाई, कुर्सियां फेंकी… निकाह के बाद ऐसा क्या हुआ कि शादी में छिड़ गई ‘महाभारत’?  दूल्हे को ले गई पुलिस

Bijnor Dowry Demand Case: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में निकाह के खुशियों के बीच उस समय तनाव का माहौल बदल गया, जब दूल्हे पक्ष की एक गलती से भारी हंगामा और मारपीट शुरू हो गई. दुल्हन और दूल्हे दोनों परिवारों के बीच लाठी-डंडों से लड़ाई हुई; कुर्सियां फेंकी गईं और लोगों की पिटाई की गई. दोनों पक्षों के छह लोग घायल हो गए.

झगड़ा तब शुरू हुआ जब दूल्हे पक्ष ने ‘बुलेट’ मोटरसाइकिल की मांग की, जिससे दुल्हन का परिवार नाराज हो गया. इसके बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. जहां दूल्हे पक्ष के कुछ सदस्य चुपचाप खिसक गए, वहीं दूल्हे को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उसे और उसकी गाड़ी को थाने ले गई और लॉक-अप में डाल दिया, जहां उसने रात बिताई. हालांकि पुलिस ने अगले दिन उसे छोड़ दिया, लेकिन दुल्हन ने अपने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

किरतपुर इलाके के शाहपुरा रतन गांव के रहने वाले साहिल की शादी कोतवाली देहात इलाके के एक गांव की युवती से होने वाली थी. बारात के लिए जगह की कमी के कारण, निकाह और अन्य रस्में बनवारीपुर गांव में मोबिन के बड़े भाई शाकिर के घर पर हो रही थीं. निकाह के बाद, ‘सलामी’ की रस्म के दौरान ‘बुलेट’ मोटरसाइकिल की मांग को लेकर विवाद हो गया.

स्थिति जल्द ही दोनों परिवारों के बीच मारपीट में बदल गई. छह लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए कोतवाली देहात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) ले जाया गया. इस बीच, पुलिस के आने पर दूल्हे पक्ष के कई सदस्य मौके से भाग गए; बाद में पुलिस दूल्हे और उसकी गाड़ी को थाने ले गई. रात भर समझौता कराने की कोशिशें चलती रहीं. आखिरकार, शुक्रवार सुबह करीब 4:00 बजे शादी के खाने का खर्च चुकाने के बाद समझौता हुआ और पुलिस ने दूल्हे को रिहा कर दिया.

समझौता तो हुआ, लेकिन रिश्ते टूट गए

हालांकि इस मामले में समझौता हो गया, लेकिन दोनों परिवारों के बीच रिश्ते टूट गए और दुल्हन की ‘रुखसती’ नहीं हो पाई. शुक्रवार सुबह बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई. कोतवाली देहात के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) विकास कुमार ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी. शुक्रवार सुबह दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया. पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में कुल 12 लोगों सात दूल्हे पक्ष से और पांच दुल्हन पक्ष से के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है.