Home > उत्तर प्रदेश > अगर जीना है तो बाइक लेकर आओ…पहले देते रहे ताने, फिर प्रताड़ना की हद की पार, ससुराल वालों ने ऐसे ली विवाहिता की जान

अगर जीना है तो बाइक लेकर आओ…पहले देते रहे ताने, फिर प्रताड़ना की हद की पार, ससुराल वालों ने ऐसे ली विवाहिता की जान

Bijnor dowry murder: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में दहेज हत्या के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि विवाहिता को शादी के बाद से लगातार दहेज में मोटरसाइकिल लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था. मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया और अंततः उसकी हत्या कर दी.

By: Ranjana Sharma | Published: July 13, 2026 7:46:03 AM IST

दहेज के लिए पहले करते रहे टॉर्चर, फिर नवविवाहिता की चली गई जान
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Bijnor dowry murder: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना देहात थाना क्षेत्र से दहेज उत्पीड़न और हत्या का एक गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शादी के बाद शुरू हुआ प्रताड़ना का सिलसिला

पुलिस के अनुसार, मृतका के पिता ने 10 जुलाई 2026 को नगीना देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे. शिकायत में कहा गया कि जब परिवार यह मांग पूरी नहीं कर सका तो विवाहिता को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. आरोप है कि सास, ससुर और पति अक्सर उसे धमकी देते थे और दहेज की मांग को लेकर दबाव बनाते थे.

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पिता का आरोप- प्रताड़ना के बाद कर दी हत्या

तहरीर में पीड़िता के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार हो रही प्रताड़ना के चलते उनकी बेटी की हत्या कर दी गई. परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष का रवैया लगातार आक्रामक होता गया और अंततः मामला हत्या तक पहुंच गया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी.

मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

नगीना देहात थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 152/2026 दर्ज किया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85, 80(2), 352 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इसके बाद पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य जुटाने और आरोपों की पुष्टि करने की प्रक्रिया शुरू की.

आरोपी पति, सास और ससुर गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले. आरोपों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में मृतका के पति, सास और ससुर शामिल बताए जा रहे हैं. पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को भी खंगाल रही है.

दहेज हत्या के मामलों में नहीं मिलेगी कोई राहत: पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या जैसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही मामले में अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा. फिलहाल विवेचना जारी है और पुलिस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

दहेज प्रथा पर फिर उठे सवाल

बिजनौर की यह घटना एक बार फिर समाज में मौजूद दहेज प्रथा की भयावह तस्वीर सामने लाती है. कानून सख्त होने के बावजूद दहेज के लिए उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. यह मामला न केवल एक परिवार के दर्द की कहानी है, बल्कि समाज के सामने यह सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर दहेज की मांग कब तक बेटियों की जिंदगी पर भारी पड़ती रहेगी.

Tags: bijnor dowry murder
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