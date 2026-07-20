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भूरा निकला सुभान अहमद! पहले हिंदू युवती से धोखे से की शादी, फिर तीन बच्चों के बाद फोन पर दिया तीन तलाक

Bijnor Triple Talaq Case: बिजनौर के धामपुर में एक महिला ने आरोप लगाया है कि युवक ने अपनी पहचान छिपाकर उससे कोर्ट मैरिज की. महिला का दावा है कि शादी के बाद उसे पति की वास्तविक पहचान का पता चला, लेकिन उसने परिवार बचाने के लिए समझौता कर लिया. दोनों के तीन बच्चे हुए, लेकिन बाद में पति ने कथित तौर पर फोन पर तीन तलाक देकर संबंध खत्म कर दिए और उसे बच्चों समेत घर से निकाल दिया.

By: Ranjana Sharma | Published: July 20, 2026 10:28:02 AM IST

पहले बताया नाम भूरा, बाद में निकला सुभान अहमद
पहले बताया नाम भूरा, बाद में निकला सुभान अहमद


Bijnor Triple Talaq Case: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों में भरोसे, पहचान और वैवाहिक अधिकारों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक महिला ने आरोप लगाया है कि जिस युवक से उसने प्रेम संबंधों के बाद कोर्ट मैरिज की, उसने अपनी असली पहचान और धार्मिक पृष्ठभूमि छिपाई थी. महिला का कहना है कि शादी के बाद दोनों के तीन बच्चे हुए, लेकिन कुछ वर्षों बाद पति ने कथित तौर पर फोन पर तीन तलाक देकर संबंध समाप्त कर लिए और फिर उसे बच्चों समेत घर से निकाल दिया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

बचपन में माता-पिता का साया उठा

पीड़िता सुहाना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जब वह महज तीन वर्ष की थी, तभी उसके माता-पिता का निधन हो गया था. माता-पिता के निधन के बाद उसका पालन-पोषण स्योहारा में रहने वाले उसके ताऊ के घर हुआ. आर्थिक परिस्थितियां मजबूत नहीं थीं, इसलिए कम उम्र से ही उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. परिवार की मदद करने के लिए उसने एक स्थानीय परिवार के यहां घरेलू काम करना शुरू कर दिया था. इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, जिसने आगे चलकर कई विवादों को जन्म दिया.

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घरेलू काम के दौरान हुई मुलाकात, फिर बढ़ी नजदीकियां

महिला के अनुसार, जिस परिवार में वह काम करती थी, वहां एक व्यक्ति ने मुस्लिम युवती से विवाह किया था. उस महिला का भाई अक्सर घर आता-जाता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात युवक से हुई और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई. धीरे-धीरे यह परिचय नजदीकियों में बदल गया और दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गए. महिला का आरोप है कि इसी दौरान युवक ने अपनी पहचान को लेकर गलत जानकारी दी.

नाम भूरा बताकर जीता भरोसा

पीड़िता का आरोप है कि युवक ने अपना नाम भूरा बताया और स्वयं को हिंदू बताकर उसका विश्वास जीता. महिला का कहना है कि उसने युवक की बातों पर भरोसा किया और दोनों ने वर्ष 2020 में बिजनौर में कोर्ट मैरिज कर ली. उस समय उसे युवक की वास्तविक पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. महिला के अनुसार, प्रेम और भरोसे के आधार पर उसने उसके साथ जीवन बिताने का फैसला किया था.

शादी के बाद सामने आई असली पहचान 

महिला का आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद उसे पता चला कि युवक का वास्तविक नाम सुभान अहमद है और वह मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है. उसका कहना है कि जब यह जानकारी सामने आई, तब तक शादी हो चुकी थी. ऐसे में उसने अपने वैवाहिक जीवन, परिवार और भविष्य को ध्यान में रखते हुए समझौता किया और पति के साथ रहने का निर्णय लिया. महिला का दावा है कि उसने परिवार को बचाने की कोशिश की और वैवाहिक जीवन आगे बढ़ाया.

तीन बच्चों के साथ चल रहा था परिवार

शिकायत के अनुसार, शादी के बाद दोनों के तीन बच्चे हुए. परिवार सामान्य रूप से चल रहा था और पति धामपुर में सैलून चलाकर परिवार का खर्च उठाता था. महिला का कहना है कि लंबे समय तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा. बच्चों के जन्म के बाद उसने परिवार और रिश्ते को प्राथमिकता दी. हालांकि समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं और वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने लगा.

दिल्ली जाने के बाद बदले हालात

महिला के मुताबिक बाद में सुभान अहमद ने धामपुर में चल रही अपनी सैलून की दुकान बंद कर दी और अकेले दिल्ली चला गया. इसके बाद पति-पत्नी के बीच दूरी बढ़ने लगी. महिला का कहना है कि दिल्ली जाने के बाद रिश्तों में पहले जैसी निकटता नहीं रही और दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनने लगी. पीड़िता ने आरोप लगाया कि 12 जुलाई को पति ने उसे फोन किया और बातचीत के दौरान कथित तौर पर तीन तलाक देकर वैवाहिक संबंध समाप्त करने की बात कही. महिला का कहना है कि इस बातचीत के बाद उसे साफ तौर पर घर छोड़ देने के लिए भी कहा गया. इस घटना के बाद उसके सामने अपने और बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया.

तीन बच्चों के साथ घर से निकाला

महिला का आरोप है कि पति के फैसले के बाद ससुराल पक्ष ने भी उसका साथ नहीं दिया. उसने शिकायत में कहा है कि उसे तीनों बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया. इसके बाद वह बच्चों को लेकर कई दिनों तक इधर-उधर भटकती रही. रहने और बच्चों की देखभाल की समस्या उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई. इसी परिस्थिति में उसने पुलिस से मदद लेने का फैसला किया.

न्याय की मांग लेकर पहुंची पुलिस के पास

महिला ने पूरे घटनाक्रम की शिकायत पुलिस को दी और अपने साथ हुए कथित धोखे, उत्पीड़न और अन्य आरोपों के संबंध में कार्रवाई की मांग की. उसने पुलिस से न्याय दिलाने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की अपील की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी. महिला की तहरीर के आधार पर धामपुर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद आरोपी सुभान उर्फ भूरा, पुत्र सिराजुद्दीन, निवासी स्योहारा चुंगी, धामपुर को गिरफ्तार कर लिया गया. धामपुर कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और सभी आरोपों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों, दस्तावेजों और बयानों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की भी गहन जांच की जा रही है.

Tags: bijnor triple talaq case
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