UP Crime: ‘किसी को बताया तो मर जाओगे’ 10 रुपये के स्टांप पर लिखवाई कसम, ‘अंधविश्वास’ की आड़ में परिवार से ऐंठे 70 लाख, घर-गहने बिके, चढ़ा कर्ज!

Bijnor Crime: जिस बेटे की बीमारी ठीक कराने के लिए एक परिवार दर-दर भटक रहा था, उसी की जान का डर दिखाकर कथित ठगों ने उनसे लाखों रुपये ऐंठ लिए. मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर का है, जहां अंधविश्वास का ऐसा जाल बुना गया कि परिवार को अपना 38 लाख रुपये का मकान तक बेचना पड़ा. सोने-चांदी के जेवर बिक गए, नौकरी के आधार पर 13 लाख रुपये का कर्ज भी लेना पड़ा. आरोप है कि देवी काली के प्रकोप से मौत का डर दिखाकर परिवार से करीब 70 लाख रुपये की ठगी की गई. पुलिस ने इस मामले में कथित ‘पहाड़ी पंडित’ समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

कैसे शुरू हुआ अंधविश्वास का खेल?

नंगला नानसी गांव के रहने वाले संदीप कुमार का बेटा यक्ष काफी समय से बीमार चल रहा था. इसी दौरान संदीप के परिचित मोनू चौधरी ने उनकी मुलाकात एक तथाकथित ‘पहाड़ी पंडित’ (संजय शर्मा) से कराई. ठगों ने परिवार के मन में ऐसा डर बैठा दिया कि उनके बेटे की जान खतरे में है और उसे बचाने के लिए विशेष पूजा-पाठ व अनुष्ठान जरूरी हैं. परिवार को डराकर हरिद्वार, दारागंज और श्यामपुर कांगड़ी स्थित काली माता मंदिर ले जाया गया, जिससे वे पूरी तरह मानसिक दबाव में आ गए.

घर, जेवर बिकवाए, सिर पर चढ़ा लाखों का कर्ज

डर के मारे परिवार ने ठगों के बताए हर रास्ते को अपना लिया. स्थिति का फायदा उठाकर आरोपियों ने संदीप का धामपुर वाला घर करीब 38 लाख रुपये में बिकवा दिया. इसके अलावा, उनकी पत्नी के करीब 13 तोला सोना और 500 ग्राम चांदी के जेवर भी 14 लाख रुपये में बिकवा दिए गए. बात यहीं नहीं रुकी, संदीप की नौकरी के आधार पर 13 लाख रुपये का लोन लिया गया और पूजा सामग्री के नाम पर अलग से 5 लाख रुपये ऐंठे गए. कुल मिलाकर इस तरह से परिवार से लगभग 70 लाख रुपये ठग लिए गए.

10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखवाई कसम

परिवार को इस कदर डराया गया था कि वे किसी को कुछ बता न सकें. आरोपियों ने उनसे 10 रुपये के स्टांप पेपर पर यह लिखवा लिया था कि यदि उन्होंने इस बारे में किसी को बताया, तो वे देवी काली के प्रकोप से मारे जाएंगे. परिवार पूरी तरह खौफ के साए में जी रहा था. हालांकि, पुलिस, स्वैट टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई के बाद इस बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया.

#BijnorPolice थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-390/2026 धारा- 318(4)/351(3)/61(2)/308(5)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 04 अभियुक्तो को घटना में प्रयुक्त कार एव 1 लाख 4 हजार रुपये की नकदी सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध मे पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जनपद बिजनौर की बाइट । #UPPolice https://t.co/SFYt7CCQHz — BIJNOR POLICE (@bijnorpolice) October 5, 2026

पुलिस की कार्रवाई और बरामदगी

धामपुर पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार, 5 अक्टूबर को चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों में ‘पहाड़ी पंडित’ उर्फ संजय शर्मा, मोनू चौधरी उर्फ देशपाल, यश चौधरी और कोमल सिंह शामिल हैं. पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई डिजायर कार और नकदी भी बरामद कर ली है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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