Bijnor: 4 बच्चों की मां ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, फिर 15 दिन बाद नवजात बेटे के साथ किया ऐसा कांड! जान पुलिस भी रह गई हैरान

Bijnor Child Trafficking Case: जिस बच्चे को जन्म के महज 15 दिन बाद मां की गोद में होना चाहिए था, उसकी कथित तौर पर 5 लाख रुपये में डील कर दी गई. उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आए इस मामले में पुलिस ने एक नवजात की खरीद-फरोख्त का खुलासा किया है. जांच के बाद बच्चे के माता-पिता, दो अप्रशिक्षित चिकित्सकों, एक दाई और उसे खरीदने वाली महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं इन अस्पतालों के जरिए पहले भी बच्चों की खरीद-फरोख्त तो नहीं हुई.

जुड़वा बच्चों में बेटे को बेचने का आरोप

SP केके बिश्नोई के मुताबिक, नैनपुरा गांव की रहने वाली शबनम ने अगस्त 2025 में नगीना के एक अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था. इनमें एक बेटी और एक बेटा था. जन्म के करीब 15 दिन बाद 28 अगस्त को बच्चे को दाई शफीकन के माध्यम से अप्रशिक्षित चिकित्सकों जितेंद्र कुमार उर्फ विक्की और कपिल उर्फ राजवीर तक पहुंचाया गया. आरोप है कि बच्चे के माता-पिता को इसके बदले दो लाख रुपये दिए गए. इसके बाद बच्चे को हरिद्वार के एक निसंतान दंपति को 5 लाख रुपये में बेच दिया गया.

तीन लोगों ने बांटे 1-1 लाख

पुलिस के मुताबिक, बच्चे की खरीद-फरोख्त में बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले आरोपियों ने कथित तौर पर एक-एक लाख रुपये अपने पास रख लिए. रकम का लेनदेन नगीना के रोनक अस्पताल में हुआ, जबकि बच्चे को पीयूष अस्पताल में खरीदार दंपति को सौपा गया. बाद में खरीदारी दंपति को पता चला कि बच्चे को आगे ज्यादा रकम में बेचा गया है. उन्होंने शिकायत करने की बात कही तो आरोप है कि उन्हें चुप कराने के लिए डेढ़ लाख रुपये और दिए गए.

परिवार को पता चला तो खुला राज़

शुरुआत में माता-पिता कथित तौर पर मिली रकम के बाद चुप रहे. लेकिन जब रिश्तेदारों को बच्चे की बिक्री की जानकारी हुई तो उन्होंने मामले की शिकायत की. बच्चे के माता ताजुद्दीन ने SP से संपर्क किया. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और बच्चे को बरामद कर लिया.

आर्थिक तंगी का भी सामने आया पहलू

SP केके बिश्नोई के मुताबिक, जांच में सामने आया कि परिवार आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था. शबनम की यह दूसरी शादी है और उसके पहले से चार बच्चे हैं. जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद शुरुआत में बेटे को दाई के पास पालन-पोषण के लिए देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में कथित तौर पर उसे बेच दिया गया.

2 अप्रशिक्षित चिकित्सक गिरफ्तार

पुलिस ने जितेंद्र कुमार उर्फ विक्की, कपिल उर्फ राजवीर, फरमान, शबनम, दाई शफीकन और बच्चे को खरीदने वाली महिला सलोचना को गिरफ्तार किया है. एक अन्य अप्रशिक्षित महिला चिकित्सक की तलाश जारी है.

बिजनौर नगीना के एक हॉस्पिटल में फरमान की पत्नी शबनम के जुड़वा बच्चे पैदा हुए एक बेटा और बेटी। बेटे को फरमान ने डॉ० जितेन्द्र और दाई सफीकन के माध्यम से पांच लाख में बेच दिया दलालों ने बच्चे को एक हरिद्वार के हिन्दू परिवार के हाथ बेचा और फरमान को पैसा भी केवल दो लाख दिया अब फरमान… pic.twitter.com/l1RZZFgjbQ — Ajay Kumar Dwivedi… (@AjayDwi65357304) September 30, 2026

SSP देहात गौतम राय ने बताया कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इन अस्पतालों में पहले भी बच्चों की खरीद-फरोख्त हुई या नहीं. गिरफ्तार दोनों कथित अप्रशिक्षित चिकित्सक सगे भाई हैं और उनके नंदपुर व नगीना में कई अस्पताल संचालित होने की जानकारी मिली है. इनके अस्पतालों के पंजीकरण और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है.