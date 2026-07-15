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कैफे में बुलाया और फिर… नाबालिग से रेप के बाद बनाया वीडियो, दोस्तों के साथ मिलकर किया एक और कांड

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक नाबालिग के साथ रेप की खबर सामने आई है. यहां कक्षा 10वीं की एक छात्रा के साथ उसके ही सहपाठी ने दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

By: Deepika Pandey | Published: July 15, 2026 12:06:28 PM IST

बिजनौर रेप केस
बिजनौर रेप केस


Bijnor Rape Case: उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद में एक छात्रा के साथ रेप की खबर सामने आई है. 17 मई 2025 को 10वीं की एक छात्र के साथ उसके ही स्कूल में 12वीं में पढ़ने वाले फरहान ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. फरहान ने दोस्ती और प्यार का झांसा देकर लड़की को कैफे में बुलाया और वहां ले जाकर रेप किया और फिर उसकी वीडियो भी बना ली. इसके बाद फरहान और उसके दोस्त हारिस ने छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. 

छात्रा ने परेशान होकर अपने परिजनों को इस बारे में बताया. जिसके बाद पीड़िता के दादा पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे. पीड़िता के दादा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

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एक साल बाद खुला राज

जानकारी के अनुसार, फरहान ने पहले स्कूल में 10वीं की छात्रा से दोस्ती की. इसके बाद उसने छात्रा को प्रेम जाल में फंसा लिया और दोनों साथ में घूमने लगे. 17 मई 2025 को फरहान पीड़िता को लेकर एक कैफे में गया. वहां उसने छात्रा के साथ रेप किया और इस दौरान उसने चुपके से उसकी वीडियो बना ली. इसके बाद फरहान ने वो वीडियो अपने दोस्त हारिस को भेज दी. वीडियो मिलने के बाद हारिस ने छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. एक साल से वो लोग उसे परेशान कर रहे थे. परेशान होकर छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताई.

मामले की जांच शुरू

पीड़िता के दादा नाबालिग छात्रा को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को आपबीती सुनाई. इस बारे में नजीबाबाद की सीओ आकांक्षा गौतम ने बताया कि पीड़िता के दादा की शिकायत पर आरोपी फरहान और उसके दोस्तत हारिस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर हुआ प्यार… बात बढ़ी तो कर ली शादी, फिर घर आई दुल्हन ने किया ऐसा कांड, सुनकर रह जाएंगे सन्न

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