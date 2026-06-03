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यूपी के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ा उपहार, जल्द मिल सकती है कैशलेस इलाज की सुविधा, परिवार भी ले सकेगा लाभ

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों, मान्यता प्राप्त अनुदानित और स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व विशेष शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है.

By: JP Yadav | Published: June 8, 2026 7:54:45 PM IST

यूपी के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ा उपहार, जल्द मिल सकती है कैशलेस इलाज की सुविधा
यूपी के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ा उपहार, जल्द मिल सकती है कैशलेस इलाज की सुविधा


Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों, मान्यता प्राप्त अनुदानित और स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व विशेष शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों, मान्यता प्राप्त अनुदानित और स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व विशेष शिक्षकों (सीडब्ल्यूसीएन) के लिए बड़ी खुशखबरी है. इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन, पूर्णकालिक शिक्षकों और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों सहित उनके आश्रित परिवारों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की तैयारी तेज हो गई है.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उनकी सेवा को देखते हुए सरकार ने उनके स्वास्थ्य को लेकर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि इस सुविधा के तहत प्रदेश के करीब 9 लाख परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. इसके साथ ही आने वाले समय में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने को लेकर कमेटी बनाई गई है.

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लखनऊ में महा-प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए है. इस महत्वाकाक्षी योजना के सुचारू संचालन के लिए 4 जून को दोपहर 12 बजे बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय, लखनऊ में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. 

‘साचीज’ के विशेषज्ञ देंगे प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण में साचीज के विशेषज्ञ नोडल अधिकारियों को कैशलेस इलाज की प्रक्रिया और संचालन विधि की विस्तृत जानकारी देंगे. योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए हर जिले से एक नोडल अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ताकि पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों तक बिना किसी बाधा के इस स्वास्थय सेवा का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकें. 

शिक्षकों ने किया फैसले का स्वागत

इस फैसले का स्वागत शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े संगठनों ने किया है. उनका मानना है कि लंबे समय से शिक्षकों की सबसे बड़ी चिंता उनके स्वास्थ्य खर्च को लेकर रही है. जिसका समाधान योगी सरकार के अन्तर्गत होता दिखाई दे रहा है. इससे न केवल शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि उनकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. योगी सरकार की यह पहल शिक्षा क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ने की ओर अग्रसर है.

Tags: uttar pradesh newsyogi Sarkar
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