पूर्वांचल का कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह ढेर, यूपी एसटीएफ ने किया एनकाउंटर; 2 लाख का इनामी था घोषित

Bhanu Pratap Singh Encounter: उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने रविवार देर राथ अयोध्या में एक मुठभेड़ में भानु प्रताप सिंह को मार गिराया. उस पर लगभग 2 लाख रुपये का इनाम घोषित था और वह एक वांटेड अपराधी था. भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू पर दर्जनों मामले दर्ज थे. जिसके बारे में पता चला कि वो प्रयागराज में छिपा था. जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने पूर्वांचल क्षेत्र के इस कुख्यात अपराधी का पता लगा लिया.

इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस के ADG( कानून व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि श पर कॉन्टैक्ट किलिंग से लेकर डकैती तक के 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे. बताया जा रहा है कि भानु प्रताप सिंह काफी लंबे समय से फरार चल रहा था. आजमगढ़, अंबेडकर नगर और गोरखपुर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कुल 1.65 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी.

भानु प्रताप सिंह एनकाउंटर में ढेर

स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की प्रयागराज यूनिट ने मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह उर्फ ​​बबलू को मार गिराया. बताया जा रहा है कि भानु के खिलाफ अलग-अलग जिलों में 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. गोलीबारी के दौरान STF प्रयागराज यूनिट के इंचार्ज जेपी राय और टीम के एक सदस्य को गोली लगी.

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कब हुआ एनकाउंटर?

यह मुठभेड़ रविवार देर रात अयोध्या जिलके के महाराजगंज पुलिस स्टेशन इलाके में अहमदपुर घाट चौराहे के पास हुई. पुलिस के मुताबिक, कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह गोरखपुर जिले के बेलाघाट पुलिस स्टेशन इलाके के बिखानीपुर का रहने वाला था. उस पर लगभग 2 लाख रुपये का इनाम था और विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ 40 से ज़्यादा मामले दर्ज थे.

पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर एसटीएफ इंस्पेक्टर जेपी राय का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भानु के बारे में जानकारी मिलने के बाद टीम ने जाल बिछाया. ऑपरेशन के दौरान अपराधी ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की. एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में 2 लाख रुपये का इनामी अपराधी को गोली लगी और वह घायल हो गया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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