Home > उत्तर प्रदेश > सीने पर मारा पत्थर, गमछे से दबाया गला… प्रेमिका ने प्रेमी के दोस्त से संबंध बनाने से किया इनकार, तो कर दी निर्मम हत्या

सीने पर मारा पत्थर, गमछे से दबाया गला… प्रेमिका ने प्रेमी के दोस्त से संबंध बनाने से किया इनकार, तो कर दी निर्मम हत्या

Mirzapur Murder case: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सामने आया. पुलिस ने इस बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस को पता चला है कि प्रेमी और उसके दोस्त ने मिलकर लड़की की हत्या की है. आइए जानते हैं इसका कारण...

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 26, 2026 3:39:33 PM IST

मिर्जापुर में नाबालिग की हत्या
मिर्जापुर में नाबालिग की हत्या


Mirzapur Murder case: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी. इसके पीछे का कारण जानकर इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा कि उसे उसके दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं. जब प्रेमिका ने ऐसा करने से इनकार किया, तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़की की हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मुख्यारोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया. वहीं दूसरे आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है.

परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत

मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र के बसारी गांव में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई. 24 मई को नाबालिग बालिका का शव खेत में मिला. पुलिस ने इस मामले में जांच करनी शुरू की. वहीं परिजनों ने साजन उर्फ राजन पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस हत्या को करने में एक नहीं बल्कि दो लोग शामिल थे.

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एक आरोपी का एनकाउंटर

24 मई को पुलिस ने एक आरोपी अजय बिंद को बौड़री पहाड़ी के पास पीछा करते हुए घेर लिया. उसने पुलिस से बचने और फरार होने के लिए गोली चलाई. पुलिस ने भी उस पर गोली चलाई, जो उसके पैर में जा लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं. वहीं पुलिस ने दूसरे आरोपी साजन को भी गिरफ्तार कर लिया है.

लड़की ने किया इनकार

पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि साजन उर्फ राजन का नाबालिग लड़की से प्रेम-प्रसंग था. उसने मुझसे कहा चल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता हूं. जब दोनों उससे मिलने गए, तो राजन वहां पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा. मैंने भी लड़की से संबंध बनाने के लिए कहा, तो उसने विरोध किया और शोर मचाने लगी. मैंने उसके सीने पर पत्थर दे मारा. इसके बाद राजन ने उसके मुंह और गले पर गमछा से घोंटकर उसे मार डाला. इसके बाद उसे खेत में फेंक दिया और वहां से भाग गए.

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Tags: mirzapur newsuttar pradesh news
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