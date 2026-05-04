Bengal Elections: बंगाल जीत पर केशव मौर्य का वार,अखिलेश जिसके साथ गए, वही हारा, ब्रजेश बोले अंधेरा छंटा, कमल खिला

West Bengal elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बादयूपी में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए जहां खुशी जताई, वहीं विपक्षी दलों पर तीखे हमले भी किए. जीत के बाद बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और इसका असर आगामी चुनावी समीकरणों पर भी साफ नजर आने लगा है.

केशव प्रसाद कहा- बंगाल में खिल गया कमल

उपमुख्यमंत्रीकेशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल में मिली जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें वही आनंद और सुकून मिल रहा है जो 2014 और 2017 के चुनावों के दौरान महसूस हुआ था. उन्होंने कहा कि अब बंगाल में कमल खिल चुका है और आने वाले समय में हर जगह कमल खिलेगा. उनके अनुसार, इस जीत ने ममता बनर्जी के अहंकार को तोड़ दिया है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी भी सही साबित हुई है.

विपक्ष पर निशाना, अखिलेश यादव को दी चेतावनी

केशव मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले या बाद में सैफई लौटने की तैयारी कर लेनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि भाजपा राज्य में फिर से सरकार बनाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश यादव औरराहुल गांधी साथ आते हैं, तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा.

अन्य राज्यों के उदाहरण देकर साधा निशाना

मौर्य ने कहा कि सपा प्रमुख जिस भी पार्टी के साथ जाते हैं, वह चुनाव हार जाती है. उन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव और बंगाल में ममता बनर्जी का उदाहरण देते हुए विपक्षी गठबंधन को कमजोर बताया. उन्होंने यह भी कहा कि यदि अभी चुनाव हो जाएं, तो सपा की स्थिति और खराब हो सकती है.

योगी आदित्यनाथ ने जीत को बताया जनता का विश्वास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जीत पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है. उन्होंने इसे सुशासन और राष्ट्रवाद की जीत बताया. मुख्यमंत्री योगी ने असम और पुडुचेरी में एनडीए की वापसी पर खुशी जताते हुए कार्यकर्ताओं और विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह जनादेश ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को और गति देगा.

ब्रजेश पाठक का बयान-‘अंधेरा छंटा, कमल खिला’

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठकने भी बंगाल की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब वहां अंधेरा छंट गया है और कमल खिल चुका है. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम बताया. लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ जीत का जश्न मनाया. इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए भविष्य के चुनावों के लिए उत्साह जताया.