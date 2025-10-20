Home > उत्तर प्रदेश > Noida में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जान लें! इन 3 जगह पर बुलडोजर का खतरा, 46 नंबर ब्लैकलिस्ट

Noida News: नोएडा में घर खरीदने वाले कृपया ध्यान दें. नोएडा प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर निवासियों से तीन गांव में स्थित 46 खसरा नंबरों पर संपत्ति खरीदने से बचने की अपील की है. कहा गया है कि अगर कोई यहां पर संपत्ति खरीदता है तो अपने वित्तीय नुकसान का वो खुद जिम्मेदार होगा.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 20, 2025 2:58:02 PM IST

Noida: दिल्ली से सटे नोएडा में घर का मालिक होना अब हर किसी का सपना बन गया है. नोएडा तेजी से विकास कर रहा है. जिसकी वजह से लोग यहां अपना घर खरीदना पसंद करते है. हालांंकि कई लोग सस्ते दाम के लालच या दलाल के वादो के कारण अपना पैसा गंवा देते है. इसलिए घर खरीदने से पहले पूरी जांंच-पड़ताल कर लेना जरूरी है. नोएडा प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस के जरिए लोगों से सलारपुर, भंगेल और हाजीपुर गांव के 46 खसरा नंबर पर संपत्ति खरीदने से बचने की अपील की है.

प्राधिकरण ने इन खसरा नंबर की सूची जारी की है और लोगों को इन संपत्तियों को खरीदने या बेचने से मना किया है. प्राधिकरण के वर्क सर्किल 8 ने खसरा नंबर की सूची जारी की है. अधिकारियों ने संबंधित खसरा नंबर की जमीन पर अवैध रूप से निर्माणाधीन फ्लैट, दुकान और कार्यालय स्थान खरीदने या बेचने से मना किया है. इससे जनता को आर्थिक नुकसान हो सकता है. संपत्ति खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति इसके परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा.

जमीन पर अवैध निर्माण

अधिकारियों ने बताया कि कुछ भू-माफिया नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे है. प्राधिकरण समय-समय पर इन इमारत को गिराकर और सील करके इनके ख़िलाफ कार्रवाई करता है. अब भू-माफियाओं ने एक बार फिर खसरा संख्या वाली कुछ जमीन पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है. प्राधिकरण द्वारा जारी खसरा संख्या वाली जमीन पर बने अवैध भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है.

QR कोड के जरिए जानकारी प्राप्त 

प्राधिकरण ने सार्वजनिक सूचना जारी करने के अलावा एक क्यूआर कोड भी जारी किया है. जिससे अवैध निर्माण के बारे में अधिक जानकारी मिलती है. तीन गांव में अवैध निर्माण हो रहा है. सलारपुर – खसरा संख्या 700 से 715, 723, 724, 728 से 735, 745 से 752, 759, 760, 762, 763, 764, 779, 780 और 795 से 798 है. भंगेल बेगमपुर – खसरा संख्या 217 और हाजीपुर – खसरा संख्या 412 से है.

