Home > उत्तर प्रदेश > 4 साल से एक-दूसरे के लिए पागल थे कपल, फिर एक दिन युवती ने बंद कमरे में किया ऐसा कि दंग रह गए लोग…प्रेमी ने तो…

4 साल से एक-दूसरे के लिए पागल थे कपल, फिर एक दिन युवती ने बंद कमरे में किया ऐसा कि दंग रह गए लोग…प्रेमी ने तो…

Basti Suicide Case: उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक मोहब्बत का दर्दनाक अंत हुआ. प्रेमी युगल ने इश्क के खातिर अपनी जान दे दी. युवती ने तो अपनी मां के नाम एक आखिरी नोट भी लिखा. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 25, 2026 12:14:45 PM IST

मोहब्बत का दर्दनाक अंत, यूपी के बस्ती में युवक और युवती ने दे दी अपनी जान
मोहब्बत का दर्दनाक अंत, यूपी के बस्ती में युवक और युवती ने दे दी अपनी जान


यूपी के बस्ती में 4 साल पुराने प्रेम संबंध का दुखद अंत हो गया. पहले प्रेमी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सदमे में प्रेमिका ने भी अपनी जान दे दी. युवती ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले अपनी मां के नाम एक भावुक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि वह अपने प्रेमी के बिना नहीं जी सकती. इस घटना ने आसपास के इलाके में सनसनी मचा दी है.

क्या है पूरी घटना? 

यह पूरी घटना बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र का है. जहां 21 वर्षीय युवक रवि निषाद,  जो राजघाट निवासी था. उसका 22 वर्षीय युवती नेहा प्रजापति निवासी मीतनजोत से प्रेम संबंध था. दोनों के बीच की ये मोहब्बत करीब चार वर्षों से चल रही थी. बीते गुरुवार यानी 23 जुलाई को युवक ने अचानक अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी. जान देने से पहले युवक ने अपनी प्रेमिका को फोन भी किया था. जब युवती को अपने प्रेमी की मौत की खबर हुई तो वह सह नहीं पाई. 

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प्रेमी की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त 

प्रेमी की मौत के सदमे को बर्दाश्त न कर पाने पर प्रेमिका ने भी अपनी जान देने का मन बनाया.इसके बाद युवती ने कुछ ही समय बाद अपने घर में कथित तौर पर फंदे से लटककर अपनी जान दे दी. मरने से पहले युवती ने अपनी मां को अंतिम पत्र लिखा, जिसे सुसाइड नोट की तरह देखा जा रहा है. दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है. 

सुसाइट नोट में क्या लिखा मिला?

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को मृतका के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ. नोट में युवती ने अपनी मां को संबोधित करते हुए लिखा कि उसका रवि निषाद के साथ पिछले चार वर्षों से प्रेम संबंध था. उसने यह भी लिखा कि उसकी वजह से उसके प्रेमी ने आत्महत्या कर ली. नोट में आगे लिखा है, ‘मां, मैं उसके बिना नहीं रह सकती. अब मैं भी उसके पास जा रही हूं. मुझे माफ कर देना. मैं आपको अधूरा छोड़कर जा रही हूं.’

पुलिस कर रही जांच 

एसएचओ रामप्रसाद यादव ने बताया कि सुसाइड नोट के जरिए कहा जा सकता है कि युवती ने आत्महत्या इसलिए की, क्योंकि उसके प्रेमी ने जान दे दी थी. हालांकि, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. और आगे की कार्रवाई कर रही है. युवक ने अपनी जान क्यों दी अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है. 

यह खबर भी पढ़ें: कौन हैं कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला? जिन्हें अविमुक्तेश्वरानंद ने ऑफर किया 1 लाख रुपये महीना की सैलरी

Tags: Basti Newscrime newsUP News
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