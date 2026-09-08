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सर तन से जुदा’ नारा देश के लिए खतरा! HC की कड़ी टिप्पणी, तौकीर रजा को राहत नहीं

Bareli Violence: बरेली में एक साल पहले हुई हिंसा कोई नहीं भूल पाया है. वहीं अब बरेली हिंसा मामले को लेकर बड़ी सुनवाई की गई है. बता दें कि हल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा खान की ज़मानत याचिका खारिज कर दी.

By: Heena Khan | Published: September 8, 2026 8:47:08 AM IST

Maulana Tauqeer Raza
Maulana Tauqeer Raza


Bareli Violence: बरेली में एक साल पहले हुई हिंसा कोई नहीं भूल पाया है. वहीं अब बरेली हिंसा मामले को लेकर बड़ी सुनवाई की गई है. बता दें कि हल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा खान की ज़मानत याचिका खारिज कर दी. वहीं सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने नारे ‘सर तन से जुदा’ (जो पैगंबर की बात नहीं मानता) को लेकर बहुत कड़ी टिप्पणी की, जिसका मतलब है ‘जो पैगंबर को नकारता है,’ जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने कहा कि ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सज़ा’ (जो पैगंबर को नकारता है) जैसे नारों की तुलना धार्मिक मान्यताओं से जुड़े नारों से नहीं की जा सकती.

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने ‘नारा-ए-तकबीर,’ ‘अल्लाहु अकबर,’ ‘जो बोले सो निहाल,”सत श्री अकाल,’ ‘जय ​​श्री राम,’ और ‘हर हर महादेव’ जैसे नारों का भी ज़िक्र किया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट के मुताबिक, ये नारे भगवान या गुरु और धार्मिक आस्था के प्रति सम्मान दिखाते हैं.

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नारे को लेकर क्या बोला कोर्ट 

साथ ही बता दें कि कोर्ट ने ”सर तन से जुदा’ नारे को पूरी तरह से अलग तरह का माना. हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि ऐसे नारे कानून के अधिकार के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता को भी चुनौती देते हैं. इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे नारे लोगों को हथियार उठाने और विद्रोह करने के लिए उकसा सकते हैं, जो कानून के तहत सज़ा के लायक है.

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आखिर क्या था मामला 

दरअसल, मौलाना तौकीर रजा खान को 26 सितंबर, 2025 को बरेली में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया था. उन्होंने इस मामले में ज़मानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. हालांकि, सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी. हाई कोर्ट की इस टिप्पणी ने बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की कानूनी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

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Tags: Barelihome-hero-pos-1UP News
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