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UP Crime: सुहागरात पर भी पति से दुल्हन रही अनजान, 18 दिन बाद सामने आई सच्चाई तो लड़की ने पीट लिया माथा

Bareilly Young Man: बरेली के युवक ने खुद की असली पहचान छिपाकर मुरादाबाद की युवती से शादी. जब एतराज किया तो दुष्कर्म किया गया.

By: JP Yadav | Last Updated: May 25, 2026 2:44:47 PM IST

बरेली के युवक ने मुरादाबाद की युवती को दिया धोखा
बरेली के युवक ने मुरादाबाद की युवती को दिया धोखा


Bareilly Young Man: उत्तर प्रदेश के बरेली से धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है.  बरेली के 10वीं पास युवक ने खुद को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) का डॉक्टर बताकर मझोला क्षेत्र निवासी एक 25 वर्षीय युवती से शादी कर दी. इसके बाद सुहागरात भी बनाई. 18 दिन युवक का राज सामने आया तो युवती चौंक गई. ठगी की शिकार युवती ने जब ससुराल से भागने का प्रयास किया तो उस पकड़ लिया और कई बार दुष्कर्म किया गया. यह शादी मैटरिमॉनियम साइट शादी डॉट कॉम के जरिये हुई थी. युवती किसी तरह मुरादाबाद पहुंची और परिजन को पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने कथित पति के अलावा कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. 

 बरेली के दसवीं पास युवक ने खुद को एम्स का एमबीबीएस डाक्टर बताकर मझोला (मुरादाबाद) की युवती से शादी कर ली. 18 दिन बाद भागने की कोशिश की तो फिर दुष्कर्म किया. मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र की रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने शादी डॉट कॉम वेबसाइट पर लड़की की तलाश में अपनी जानकारी शेयर की थी. कुछ दिनों बाद ही बरेली फतेहगंज ईस्ट क्षेत्र के मोहल्ला प्रभात नगर के रहने वाले युवक ने युवती को संपर्क किया.

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युवती को दिखाई फर्जी डिग्रियां

बातचीत के दौरान युवक को एमबीबीएस डॉक्टर बताया. उसने अपने आप को ऋषिकेश एम्स में डॉक्टर बताया.  बताया जा रहा है कि युवक समेत उनके परिवार के लोगों ने डॉक्टर की फर्जी डिग्रियां दिखाईं थी.इसके बाद युवती के पिता ऋषिकेश एम्स पहुंचे तो वहां युवक एक डॉक्टर की नेम प्लेट लगाकर और सफेद कोट में मिलने के लिए आया. 

21 अप्रैल को हुई थी शादी

तसल्ली होने पर और दोनों परिवार की रजामंदी के बाद शादी कर दी गई. आरोप है कि शादी के सुहागरात भी बनाई. इसके बाद सबकुछ सामान्य रूप से चलता रहा. इस बीच युवती के पिता को अपने दामाद पर विश्वास हो गया.  इस डिग्रियों को युवती के स्वजन असली समझ बैठे.  दोनों परिवारों की सहमति पर 21 अप्रैल,  2026 को शादी शहर के एक होटल में कर दी गई. 

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सिर्फ 10वीं पास है युवक

शादी के 18वें दिन युवक की पोल खुल गई.  सच्चाई सामने आने पर किसी तरह आरोपित के चंगुल से निकली युवती ने फोन पर अपने पिता और अन्य स्वजन को मामले की जानकारी दी. इस बीच युवक ने डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. अब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है.

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Tags: inkhabar-social-newsUP Crime News
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