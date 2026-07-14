फेसबुक पर प्यार, खुद को IAS बताया और कर ली शादी, फिर खुली ऐसी सच्चाई कि उड़ गए होश

Bareilly Fake IAS Marriage Fraud: उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने फर्जी पहचान के जरिए शादी करने से जुड़े मामलों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. आमतौर पर ऐसी घटनाओं में पुरुषों के नाम सामने आते हैं, लेकिन इस बार आरोप एक महिला पर लगे हैं. महिला पर खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी बताकर एक युवक से शादी करने, लाखों रुपये के गहने और कीमती सामान अपने कब्जे में लेने, 40 लाख रुपये की मांग करने और पति की हत्या का प्रयास करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है.

फेसबुक पर हुई पहचान, फिर बढ़ी नजदीकियां

पुलिस के अनुसार फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव पचौमी निवासी अभिषेक की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से बदायूं जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र के संतौत पट्टी ईशा गांव निवासी साधना से हुई थी. दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो समय के साथ दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गया. अभिषेक का आरोप है कि इसी दौरान साधना खुद को IAS अधिकारी बताती थी और दावा करती थी कि उसकी नियुक्ति केवल एक कोर्ट केस की वजह से रुकी हुई है.

कोर्ट केस खत्म होते ही नौकरी मिलने का दिया भरोसा

शिकायत के मुताबिक, साधना ने अभिषेक को बताया था कि जैसे ही कोर्ट में चल रहा मामला समाप्त होगा, वह प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हो जाएगी. अभिषेक का आरोप है कि साधना के पिता नरेंद्र पाल सिंह, भाई सूर्यप्रताप और रिश्तेदार राजेंद्र सिंह ने भी इस दावे की पुष्टि की. उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि साधना की IAS नियुक्ति तय है और भविष्य में वह अपने प्रभाव का उपयोग कर अभिषेक को भी सरकारी नौकरी दिलाने में मदद कर सकती है. इन्हीं बातों पर भरोसा कर अभिषेक और उसके परिवार ने शादी के लिए सहमति दे दी.

फरवरी 2025 में हुई शादी

शिकायत के अनुसार दोनों की शादी 7 फरवरी 2025 को संपन्न हुई. परिवार को उम्मीद थी कि साधना जल्द ही प्रशासनिक सेवा में शामिल होगी और उनका भविष्य सुरक्षित होगा. लेकिन अभिषेक का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही हालात बदलने लगे और साधना का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा. अभिषेक का कहना है कि साधना ने कोर्ट केस और नौकरी की प्रक्रिया का हवाला देकर परिवार के जेवर और अन्य कीमती सामान अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया.एफआईआर के अनुसार, महिला ने पति की सोने की चेन, अंगूठी, उसकी मां के गहने सहित लगभग 15 तोला सोना, करीब डेढ़ किलो चांदी और शादी में मिले अन्य बहुमूल्य सामान अपने पास रख लिए. परिवार का आरोप है कि उन्हें विश्वास दिलाया गया कि यह सब भविष्य की जरूरतों और योजनाओं के लिए किया जा रहा है.

20 बीघा जमीन बेचने और 40 लाख रुपये मांगने का आरोप

मामले में आरोप है कि बाद में साधना ने परिवार पर 20 बीघा जमीन बेचकर अस्पताल बनवाने का दबाव डालना शुरू कर दिया. शिकायत में कहा गया है कि उसने परिवार से 40 लाख रुपये की मांग भी की. जब परिवार ने इसका विरोध किया तो कथित तौर पर महिला ने खुद को प्रभावशाली अधिकारी बताते हुए झूठे मुकदमों में फंसाने, जेल भिजवाने और पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी.

पति ने लगाया हत्या के प्रयास का आरोप

मामले का सबसे गंभीर पहलू पति द्वारा लगाया गया हत्या के प्रयास का आरोप है. अभिषेक ने पुलिस को बताया कि 12 और 13 मार्च 2026 की रात साधना ने कथित रूप से उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की. उसने दावा किया कि किसी तरह वह खुद को बचाने में सफल रहा और तुरंत डायल-112 पर सूचना दी. घटना के बाद गांव में पंचायत भी बुलाई गई, जिसमें पूरे मामले को लेकर चर्चा हुई. शिकायत के अनुसार पंचायत के दौरान साधना ने कथित रूप से यह स्वीकार किया था कि परिवार के जेवर उसके पास हैं. हालांकि इस दावे की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. पुलिस पंचायत से जुड़े तथ्यों और गवाहों की भी जानकारी जुटा रही है.

पहले भी लोगों को झांसा देने के आरोप

अभिषेक ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि साधना पहले भी कई लोगों को झांसा देकर धोखाधड़ी कर चुकी है. पुलिस का कहना है कि इन आरोपों की भी जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या महिला के खिलाफ पहले भी इसी तरह की शिकायतें सामने आई थीं. अभिषेक ने 28 जून को फरीदपुर थाने में साधना और उसके परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. एफआईआर में साधना के अलावा उसके पिता नरेंद्र पाल सिंह, भाई सूर्यप्रताप और रिश्तेदार राजेंद्र सिंह को भी नामजद किया गया है. पुलिस ने सभी आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार दर्ज मुकदमे के आधार पर कार्रवाई करते हुए साधना को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है और पति की हत्या के प्रयास, जेवर हड़पने, धोखाधड़ी तथा अन्य आरोपों से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. साथ ही अन्य नामजद आरोपियों की भूमिका की भी जांच जारी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. दोनों पक्षों से जुड़े साक्ष्य, दस्तावेज और बयानों को जांच में शामिल किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और किसकी क्या भूमिका रही.