चलती गाड़ी के सामने आई पत्नी, बोनट पर लटकी रही, कार में बैठी सौतन देख बौखलाई और फिर… देखें वीडियो

Bareilly Crime News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर आप भी कांप जाएंगे. एक महिला एक कार के बोनट पर लटकी हुई है और ट्रेन काफी स्पीड में चल रही है. ये वीडियो बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के देवरहा चौराहे का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, देर शाम गोदावरी नामक महिला ने अपने पति नेत्रपाल को गांव की ही एक लड़की के साथ देखा. लड़की उसके साथ कार में थी, वो कथित तौर पर उसके पति की गर्लफ्रेंड थी.

पति ने नहीं रोकी कार

महिला पति को रंगे हाथ पकड़ने के लिए चलती गाड़ी के सामने आ गई लेकिन उसके पति ने गाड़ी रोकने के बजाय कार की रफ्तार और बढ़ा दी. महिला ने स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी धीमी होने का फायदा उठाया और उसके बोनट पर छलांग लगा दी. महिला कई मीटर तक कार से घिसटती रही. राहगीरों ने बाइक कार के आगे लगाई, तब उसने कार रोकी.

महिला ने लड़की को पकड़ा

वहीं इसके बाद एक और वीडियो सामने आई, जिसमें वो महिला लड़की को पकड़ लेती है. इसके बाद पति अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए सामने आता है. वहीं मौके पर भी भीड़ जुट जाती है. अब ये पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बरेली पुलिस की तरफ से बयान आया. IPS अंशिका ने इस बारे में बताया कि पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

बरेली के भोजीपुरा इलाके में देवचरा-बल्लिया मार्ग पर शनिवार को उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक महिला ने अपने पति को दूसरी युवती के साथ कार में देख लिया। महिला ने कार रोकने का प्रयास किया तो पति उसे काफी दूर तक घसीट ले गया। यह देख लोगों की भीड़ जुट गई, फिर जमकर हंगामा हुआ। pic.twitter.com/StcVIKNTyA — नन्दू प्रधान- मैं हूं मोदी का परिवार (@HindustaniNandu) June 8, 2026

बोनट पर चढ़ गई कार

बता दें कि बरेली के कटका रमन निवासी नेत्रपाल अपनी प्रेमिका के साथ कार से घूम रहा था. इसी दौरान देवरहा चौराहे पर उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ खड़ी थी. उसने अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ देख लिया. वो पीछे दौड़ी और फूल मंडी के पास स्पीड ब्रेकर के कारण युवक को भी कार धीमी करनी पड़ी, तो वो बोनट पर चढ़ गई. नेत्रपाल ने गाड़ी धीमी करने की बजाय स्पीड और बढ़ा दी.

अब बरेली में पति पत्नी और वो वाला कांड। अपनी महिला मित्र के साथ पति कार से जा रहा था, तभी रास्ते में खड़ी उसकी पत्नी की नजर पड़ी। फिर क्या पति को पकड़ने दौड़ी, लेकिन पति कार तेज कर दिया। जिसके बाद पत्नी दौड़कर कार के बोनट पर चढ़ गई। मामला बढ़ता देख लोगों ने कार रुकवाई और… pic.twitter.com/AhlMOSZlaC — Ashish Paswan (@ashishpaswan0) June 7, 2026

भीड़ ने महिला के पति को पीटा

महिला की चीख-पुकार सुनकर राहगीरों ने अपनी बाइक कार के सामने लगाई और गाड़ी रोककर उसके पति को पीट दिया. इसी बीच महिला ने भी अपने पति की प्रेमिका को पीटा. लगभग एक घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला. इसके बाद भीड़ का फायदा उठाकर उसका पति प्रेमिका को लेकर भाग गया. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी.