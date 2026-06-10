Home > उत्तर प्रदेश > दहेज नहीं मिला तो बारात घर बना रणभूमि, बुलेट और 2 लाख की मांग के लिए भिड़े बाराती-घराती

दहेज नहीं मिला तो बारात घर बना रणभूमि, बुलेट और 2 लाख की मांग के लिए भिड़े बाराती-घराती

Bareilly Dowry Case: उत्तर प्रदेश के बरेली से शादी समारोह के दौरान हंगामे का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये की मांग को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बारात घर जंग का मैदान बन गया.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 10, 2026 3:29:51 PM IST

बरेली दहेज मामला
बरेली दहेज मामला


Bareilly Dowry Case: उत्तर प्रदेश के बरेली से शादी समारोह के दौरान हंगामे का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये की मांग को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बारात घर जंग का मैदान बन गया. दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
 
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वायरल वीडियो के आधार पर शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.

दहेज की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद

मामला बरेली जिले के आंवला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार शादी समारोह पूरी धूमधाम से चल रहा था. बाराती और घराती खाना खा रहे थे, तभी दहेज की मांग को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.आरोप है कि दूल्हा पक्ष की ओर से दो लाख रुपये नकद और एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी. जब मांग पूरी नहीं हुई तो माहौल बिगड़ने लगा और देखते ही देखते विवाद हाथापाई तक पहुंच गया.

बारात घर में मच गई अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ ही मिनटों में पूरा बारात घर हंगामे की चपेट में आ गया. लोग एक-दूसरे पर टूट पड़े और जमकर लात-घूंसे चलने लगे. हालात ऐसे हो गए कि कुर्सियां और खाने की प्लेटें तक फेंकी जाने लगीं.शादी में शामिल महिलाएं और बच्चे भी इस अचानक हुए बवाल से घबरा गए. कई लोग खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. शादी का खुशियों भरा माहौल कुछ ही देर में तनाव और अफरा-तफरी में बदल गया.

वायरल वीडियो में दिखा हंगामा

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कई लोग एक-दूसरे से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोग कुर्सियां उठाकर फेंक रहे हैं, जबकि कई लोग हाथापाई करते नजर आ रहे हैं.वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने दहेज प्रथा को लेकर नाराजगी जाहिर की है. सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

 पुलिस ने शुरू की जांच

घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने आंवला थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और उसमें दिखाई देने वाले लोगों की पहचान की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 दहेज प्रथा पर फिर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर दहेज प्रथा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. शादी जैसे पवित्र रिश्ते में दहेज की मांग किस तरह विवाद और हिंसा का कारण बन रही है, यह मामला उसका ताजा उदाहरण माना जा रहा है.पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. आने वाले दिनों में मामले में और खुलासे हो सकते हैं.

Tags: bareilly dowry caseBareilly wedding clashBullet motorcycle dowry demanduttar pradesh news
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