Bareilly Wedding Viral Video: उत्तर प्रदेश के बरेली से शादी का एक चौका देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, बरेली में पीलीभीत बाईपास रोड पर स्पर्श लॉन में एक शादी समारोह के दौरान खाने के इंतज़ाम को लेकर बड़ा हंगामा हुआ. पीड़ित परिवार का आरोप है कि 10 लाख रुपये से ज़्यादा की बुकिंग के बावजूद मेहमानों को स्टील के बर्तनों में सब्ज़ियाँ परोसी गईं, जिनके बाहर कुत्ते के पंजे जैसे निशान थे. उनका यह भी आरोप है कि समारोह में अधपके चावल परोसे गए. घटना का वीडियो सामने आने के बाद, परिवार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) और फ़ूड सेफ़्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) के अधिकारियों से लिखित शिकायत करने की तैयारी कर रहा है.

कुत्ते के बर्तन में परोसा गया खाना

पीड़ित परिवार का कहना है कि, शादी समारोह के लिए स्पर्श लॉन को 10 लाख रुपये से ज़्यादा में बुक किया गया था. जब परिवार और मेहमान टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी लॉन का एक कर्मचारी एक बड़े स्टील के बर्तन में सब्ज़ियाँ लेकर आया. बर्तन पर कुत्ते के पंजे जैसे निशान देखकर मेहमान हैरान और नाराज़ हो गए. शादी के मेहमानों ने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाते हुए स्टाफ़ से पूछा कि क्या कुत्तों को ऐसे बर्तनों में खाना खिलाया जाता है, जिस पर स्टाफ़ ने जवाब दिया कि यह कोई एक्सीडेंट रहा होगा. मेहमानों और परिवार का कहना है कि लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी बर्तनों की सफाई और क्वालिटी में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

शर्मशार कर देने वाला मामला सामने आया है, कुत्तों के इस्तेमाल किए हुए बर्तन में लड़की पक्ष द्वारा बारातियों और मेहमानों को उसमें खाना खिलाया गया। @grok ये घटना कहा कि है ? https://t.co/rnSXfCbsiY — Shivansh🔱 (@cuteshivi77) November 22, 2026

ठीक नहीं पका था खाना

इतना ही नहीं, पीड़ितों का आरोप है कि समारोह में परोसे गए चावल ठीक से पके नहीं थे. इसके अलावा, लॉन मैनेजमेंट ने उन पर इवेंट के दौरान लगातार पूरा पेमेंट करने का दबाव बनाया, जबकि सुविधाओं और खाने में लापरवाही बरती गई. परिवार का यह भी कहना है कि जब उन्होंने शिकायत की, तो स्टाफ ने सुबह महिला से बात करने का वादा करके मामले को टालने की कोशिश की.