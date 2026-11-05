Bareilly: पंचायत  चुनाव की वोटर लिस्ट से 26 हिंदुओं के नाम गायब! शिकायत के बाद BLO नफीस निलंबित; जांच के घेरे में पूरा मामला

Bareilly Voter List Controversy: उत्तर प्रदेश के बरेली में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची को लेकर ऐसा मामला सामने आया है, जिसने बवाल मचा दिया. आरोप है कि शेरगढ़ ब्लॉक की मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत में 26 हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए. मामला प्रशासन तक पहुंचा तो जांच शुरू हुई और प्रथम दृष्टया अनियमितता मिलने पर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को निलंबित कर दिया गया. अब प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि नाम गलती से हटाए गए थे या इसके पीछे कोई साजिश थी.

गांव के प्रधान की शिकायत से इस मामले का खुलासा हुआ

मामला मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत का है, जहां गांव के एडमिनिस्ट्रेटर राहुल गंगवार ने IGRs पोर्टल पर शिकायत की थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि असिस्टेंट टीचर नफीस मोहम्मद खान ने BLO के तौर पर काम करते हुए पूर्व प्रधान रेहान खान के साथ मिलकर पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से 26 हिंदुओं के नाम हटवा दिए. शिकायत में इस कार्रवाई के पीछे सांप्रदायिक नफरत का भी शक जताया गया था. इसके बाद, वेद प्रकाश, हेमकली, ललिता देवी, राकेश और ढाकन लाल समेत कई गांववालों ने एफिडेविट देकर वोटर लिस्ट से अपने नाम हटवाने की शिकायत की.

जांच के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए

मामले की गंभीरता को देखते हुए, प्रशासन ने तीन सदस्यों की जांच कमेटी बनाई. कमेटी ने शिकायतों और मौजूद डॉक्यूमेंट्स की जांच की. जांच के दौरान, BLO नफीस मोहम्मद खान 26 वोटर्स के नाम हटाने के बारे में संतोषजनक सबूत नहीं दे पाए. इसके बाद, BSA डॉ. विनीता ने पहली नजर में गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया. सस्पेंशन पीरियड के दौरान उन्हें मीरगंज ब्लॉक के कम्पोजिट स्कूल, सहसा से अटैच किया गया है.

डिपार्टमेंटल जांच रिपोर्ट 15 दिन में जारी की जाएगी

इस मामले की डिपार्टमेंटल जांच फतेहगंज पश्चिमी के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, भानु शंकर गंगवार को सौंपी गई है. उन्हें BSA की मंजूरी के बाद 15 दिन में चार्जशीट तैयार कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. शिकायत में लगाए गए दूसरे आरोपों की जांच के लिए भी एक अलग कमेटी बनाई गई है.

क्या नाम जानबूझकर हटाए गए या कोई गलती हुई?

DM अविनाश सिंह ने साफ किया है कि जांच से पता चलेगा कि वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए गए या लिस्ट बनाने के प्रोसेस में कोई गलती हुई. अगर जानबूझकर नाम हटाने की बात कन्फर्म होती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जांच अभी बाकी है और रिपोर्ट आनी बाकी है.