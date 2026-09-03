Home > उत्तर प्रदेश > Bareilly Viral Video: मैं कहीं नहीं ले जा रहा था, ये मेरी… पति ने अपनी पत्नी को युवक के साथ कार में पकड़ा, फिर बीच सड़क पर हुआ हंगामा

Bareilly Viral Video: मैं कहीं नहीं ले जा रहा था, ये मेरी… पति ने अपनी पत्नी को युवक के साथ कार में पकड़ा, फिर बीच सड़क पर हुआ हंगामा

UP Bareilly Viral Video: बरेली में पति ने अपनी पत्नी को किसी और युवक की कार में बैठते देख लिया. इसके बाद कार रोककर मारपीट की. ऐसे में बीच सड़क पर ही जमकर हंगामा हुआ. यही नहीं पति ने पत्नी का नकाब भी खींच दिया.

By: Hasnain Alam | Published: September 3, 2026 6:12:41 PM IST

बरेली पति-पत्नी वायरल वीडियो
बरेली पति-पत्नी वायरल वीडियो


UP Bareilly Viral Video: उत्तर प्रदेश के बरेली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में बीच सड़क पर ही हंगामा होता दिख रहा रहा है. पूरा मामला नैनीताल हाईवे पर बहेड़ी थाना क्षेत्र स्थित लहौरिया रेस्टोरेंट के पास का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक गुरुवार को शख्स ने अपनी ही पत्नी को एक कार में सवार होते देख लिया. शक के आधार पर पीछा कर रहे पति ने कार को ओवरटेक कर रुकवाया और कॉलर पकड़कर ड्राइवर की पिटाई कर दी.

बताया जा रहा है ति पति को अपनी पत्नी पर लंबे समय से शक था. ऐसे में जैसे ही महिला घर से निकली, पति ने उसके फोन और लोकेशन पर नजर रखी और चुपके से पीछे लग गया. इस बीच हाईवे के पास महिला ने एक लाल रंग की कार से लिफ्ट ली और उसमें सवार हो गई. थोड़ी ही दूर आगे बढ़ते ही पीछे से आ रहे पति ने अपनी गाड़ी आगे लगाकर कार को रुकवा लिया.

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हाथ जोड़कर क्या बोलता रहा ड्राइवर?

इसके बाद कार रुकते ही पति आगबबूला हो गया. उसने उतरते ही चालक का कॉलर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर निकाल लिया. चालक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा- ‘अरे भाई, इसने सिर्फ लिफ्ट मांगी थी. मैं कहीं नहीं ले जा रहा था, ये मेरी बहन जैसी है.’ लेकिन, गुस्से में तमतमाए पति ने उसकी एक न सुनी और गाली-गलौज करते हुए दनादन थप्पड़ जड़ दिए. पति चिल्लाता रहा- ‘मैंने अपनी आंखों से इसे तेरी गाड़ी में बैठते देखा है.’

हंगामे के दौरान महिला कार से बाहर निकलकर सहमी खड़ी रही. पति ने उस पर भी हाथ छोड़ दिया और नकाब खींच दिया. महिला रो-रोकर सफाई देती रही और खुद को बेकसूर बताती रही. लेकिन, पति का गुस्सा शांत नहीं हुआ. वह बार-बार चीखता रहा- ‘मोबाइल हैंग कराके मुझे बेवकूफ समझ रही थी? लोकेशन पर पूरा मोबाइल लेकर चल रहे थे हम.’

पुलिस कर रही है मामले की जांच

इस बीच सड़क पर हंगामे की वजह से लोगों की भीड़ जुट गई. दोनों ओर से गाड़ियां रुकने लगीं और जाम के हालात बन गए. इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बाद में कुछ बुजुर्गों और राहगीरों के बीच-बचाव के बाद मामला शांत हुआ. पुलिस के अनुसार घटना की जानकारी मिली है. वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

Tags: UP Newsviral video
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