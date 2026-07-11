भरे बाजार में दिया तीन तलाक! बीवी को भेजता था गंदे-गंदे मैसेज, दहेज में थी करोड़ों की मांग; नहीं मानी तो…

Triple Talaq | UP Case: उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के कैंट पुलिस स्टेशन इलाके से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यहां की एक पढ़ी-लिखी महिला ने अपने डॉक्टर पति और उनके परिवार पर ऐसे आरोप लगाए जो बेहद शर्मनाक हैं. महिला का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर उसे बुरी तरह तंग किया जा रहा था, इतना ही नहीं उसके साथ मारपीट की गई और जब कुछ फायदा नहीं नजर आया तो उसे तीन तलाक दे दी गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला का कहना है कि जब वो हरिद्वार में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो उसके पति ने उसे बीच सड़क रोका झगड़ा किया और भरे बाजार में ‘तीन तलाक़’ दे दिया. बरेली ज़ोन के ADG रमित शर्मा से शिकायत के बाद, कैंट पुलिस ने डॉक्टर पति समेत पांच लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

शादी के बाद ही बनी जुल्म का शिकार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीड़िता ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि उसके ससुराल वाले सिर्फ दौलत और शोहरत पर ही मरते थे. जानकारी के मुताबिक कैंट पुलिस स्टेशन इलाके के मलिक एन्क्लेव (नकटिया) की रहने वाली महिला की शादी 5 नवंबर 2019 को हरिद्वार की लक्सर तहसील के सुल्तानपुर आदमपुर गांव के रहने वाले डॉ. मुस्तकीम से हुई थी. शबनम का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया था. शुरू में, उन्होंने उसके सारे सोने-चांदी के गहने रख लिए और बाद में कम दहेज लाने के लिए उसे ताने मारने लगे.

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अपनी ही बीवी के साथ घटिया हरकत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ससुराल वालों का तर्क था कि चूंकि मुस्तकीम एक MBBS डॉक्टर है और MD करके एक बड़ा प्राइवेट अस्पताल खोलना चाहता है, इसलिए उन्हें दहेज में करोड़ों रुपये मिलने चाहिए थे इतनी बड़ी रकम शबनम का परिवार नहीं दे पाया था. लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के कारण, शबनम के पिता उसे वापस बरेली ले आए थे. इस दौरान उसने एक बेटे को जन्म दिया. बाद में, दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और वो ससुराल लौट गई, लेकिन हालात नहीं सुधरे. मार्च 2023 में वो अपने मायके लौट आई, जिसके बाद उसका पति WhatsApp और ईमेल के ज़रिए आपत्तिजनक मैसेज भेजकर उसे परेशान करता रहा. महिला ने दो बार

भरे बाजार में तीन तलाक

शबनम ने इस बात की भी जानकारी दी कि 3 जनवरी, 2025 को वह अपने पिता के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए हरिद्वार गई थीं. वहाँ उनके पति, देवर और दो अन्य लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया. उन पर बेतुकी माँगें मानने का दबाव डाला गया और जब शबनम ने इसका विरोध किया, तो उनके पति—जो पेशे से डॉक्टर हैं—ने वहीं सबके सामने ‘तीन तलाक़’ दे दिया. इस घटना के सदमे से उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई.