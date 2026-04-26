Bareilly Theft News: शादी में गया था परिवार, पीछे से सूने घर पर चोरों का धावा; लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार

Bareilly theft news: बरेली जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव कुल्छा खुर्द में बीती रात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. घटना के समय परिवार के सभी सदस्य पास के गांव सिंधौली में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे. इसी दौरान चोरों ने सूने घर का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया.

शादी में गया था परिवार

जानकारी के अनुसार, चोर मुख्य दरवाजे के ताले तोड़कर घर में दाखिल हुए और पूरे मकान को खंगाल डाला. उन्होंने कमरों में रखी अलमारियों और बक्सों के ताले तोड़ दिए तथा कीमती सामान समेटकर फरार हो गए. सुबह जब पड़ोसियों और ग्रामीणों की नजर घर के टूटे ताले पर पड़ी, तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई. उन्होंने तुरंत परिवार को सूचना दी. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. घर के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए. कमरों में सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी व बक्सों के ताले टूटे हुए थे.

घर में हुई लाखों की चोरी

पीड़ित परिवार के अनुसार, चोर घर से सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए हैं. चोरी गए सामान की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है. सूचना मिलते ही मीरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है. अधिकारियों ने जल्द ही घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है.

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