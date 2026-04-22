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Uttar Pradesh News: बिना सूचना मंदिर की दीवार ढहाने पहुंची नगर निगम टीम, मचा हड़कंप, खबर में जानिए पूरा मामला

Bareilly Temple Wall Demolition: बरेली के सीबीगंज में नगर निगम टीम द्वारा बिना सूचना शिव मंदिर की बाउंड्री गिराने पहुंचने पर लोगों ने विरोध किया, बढ़ते तनाव के बीच टीम बिना कार्रवाई लौट गई.

By: Preeti Rajput | Published: April 22, 2026 4:19:17 PM IST

बिना सूचना शिव मंदिर की बाउंड्री गिराने पहुंचने पर लोगों ने विरोध किया.
बिना सूचना शिव मंदिर की बाउंड्री गिराने पहुंचने पर लोगों ने विरोध किया.


Bareilly Temple Wall Demolition: बरेली शहर के सीबीगंज क्षेत्र में बुधवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब बरेली नगर निगम की टीम अचानक एक प्राचीन शिव मंदिर की बाउंड्री वॉल गिराने के लिए मौके पर पहुंच गई. बिना पूर्व सूचना की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई और उन्होंने मौके पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. विरोध बढ़ता देख नगर निगम की टीम को बिना कोई कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा.

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नहीं दिया गया कोई नोटिस 

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से मंदिर की दीवार तोड़ने को लेकर न तो कोई लिखित नोटिस दिया गया और न ही मौखिक सूचना दी गई. सुबह अचानक निगम कर्मचारी मशीनों और उपकरणों के साथ पहुंचे तो आसपास के लोग और श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां जुट गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे.

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लोगों की आस्था का केंद्र

मौके पर मौजूद एक स्थानीय निवासी ने बताया कि यह मंदिर वर्षों पुराना है और क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है. बिना बातचीत या वैकल्पिक व्यवस्था के दीवार गिराने का प्रयास अनुचित है. लोगों ने अधिकारियों से कार्रवाई का कारण पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण या अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हो सकती है, हालांकि इस संबंध में नगर निगम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरती जाए और किसी भी कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों को विश्वास में लिया जाए. फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों में असंतोष बना हुआ है.

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Tags: bareilly newsCB Ganj Bareillymunicipal corporation action Indiareligious site dispute Indiatemple demolition controversy
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