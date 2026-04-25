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Bareilly Tehsildar Raids: औचक निरीक्षण में खुली पोल, फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही उजागर; नोटिस जारी

Bareilly Tehsildar Raids: बरेली में तहसीलदार ने सीएससी का औचक निरीक्षण किया, फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही मिली, जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर सुधार के निर्देश दिए गए.

By: Preeti Rajput | Published: April 25, 2026 3:21:54 PM IST

बरेली में तहसीलदार ने सीएससी का औचक निरीक्षण किया
बरेली में तहसीलदार ने सीएससी का औचक निरीक्षण किया


Bareilly Tehsildar Raids: बरेली शासन की महत्वाकांक्षी फार्मर रजिस्ट्री योजना को प्रभावी ढंग से लागू कराने के उद्देश्य से मीरगंज तहसीलदार आशीष कुमार सिंह ने एक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.

बरेली में तहसीलदार का सीएससी पर औचक निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने बताया कि संबंधित सीएससी संचालक पिछले करीब छह महीनों से फॉर्मर रजिस्ट्री के कार्य में कोई रुचि नहीं ले रहा था. इतना ही नहीं, केंद्र पर आने वाले किसानों को भी बिना काम किए वापस लौटा दिया जाता था, जो शासन की मंशा के विपरीत है. उन्होंने कहा कि सभी सीएससी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों की ई-केवाईसी पूरी कर, उनकी भूमि का विवरण जोड़ते हुए फॉर्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करें. लेकिन यहां इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था.

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फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही उजागर

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि केंद्र पर रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं थी और कार्य के लिए नाबालिगों से काम कराया जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है. मौके पर मौजूद फैजान से पूछताछ की गई, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सीएससी संचालक को नोटिस जारी कर दिया है और चेतावनी दी है कि जवाब न मिलने पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: Bareilly CSC inspectionfarmer registry irregularitiesMeerganj tehsildar action
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