Bareilly Stampede: बरेली मेयर के कार्यक्रम में भगदड़, साड़ी लेने पहुंची थीं महिलाएं, एक की मौत, कई घायल

Bareilly Stampede News: उत्तर प्रदेश के बरेली में रक्षाबंधन के त्योहार से एक दिन पहले एक दर्दनाक घटना घटी, जहां बीजेपी नेता और मेयर डॉ. उमेश गौतम की ओर से आयोजित साड़ी वितरण कार्यक्रम में भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में भीड़ द्वारा कुचले जाने से 45 साल की एक महिला की मौत हो गई. महिला का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया गया. मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि गुरुवार को घटना के बहुत बाद उन्हें घटना की जानकारी दी गई. इस घटना में तीन लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है.

बरेली क्लब में इस कार्यक्रम का आयोजन मेयर उमेश गौतम और उनके बेटे पार्थ गौतम ने किया था. करीब 20,000 महिलाओं को नेताओं को राखी बांधने के लिए बुलाया गया था. उन्हें खाने और तोहफे के तौर पर एक साड़ी देने का वादा किया गया था.

कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ था. शहर और आसपास की तहसीलों से हजारों महिलाएं मेयर और उनके बेटे को राखी बांधने के लिए पहुंची थीं. इसमें पीलीभीत बाईपास रोड के पास स्थित चंद्रगुप्त पुरम की रहने वाली महिला, जिसकी पहचान मधु के रूप में हुई है, वह भी पहुंची थी, उसकी भगदड़ की वजह से मौत हो गई.

रास्ते में हुई महिला की मौत

जानकारी के मुताबिक वह पूर्व सैनिक भगवान सिंह की पत्नी थी. उन्हें करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित मिशन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. भीड़ के अचानक बढ़ने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

यही कार्यक्रम पिछले साल भी आयोजित किया गया था और इसमें करीब 15,000 महिलाओं के शामिल होने की बात कही गई थी. इस साल यह संख्या बढ़कर 20,000 हो गई. फिलहाल पुलिस ने कहा कि अभी तक किसी की मौत की कोई जानकारी नहीं मिली है.

कार्यक्रम के बारे में नहीं थी पुलिस को सूचना

पुलिस ने बताया कि साड़ी वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने के कारण अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई. साड़ी वितरण के दौरान धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी के बीच कई महिलाओं और बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. कुछ महिलाओं के बेहोश होने के बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया.

पुलिस ने बताया कि पुलिस को इस कार्यक्रम के बारे में पूर्व सूचना नहीं थी. उन्होंने बताया कि बरेली क्लब में भीड़ होने की जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी (प्रथम), थाना पुलिस और यातायात पुलिस को मौके पर भेजा गया.