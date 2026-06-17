कौन है कुलदीप गंगवार? महिलाओं को मारने के बाद करता था घिनौना काम,  फिर साथ ले जाता चूड़ियां-बिंदियां

Bareilly Psycho Killer Kuldeep Gangwar: यूपी के बरेली में करीब दो साल पहले एक के बाद एक महिलाओं की रहस्यमयी मौतों ने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया था. गांवों में लोग शाम ढलने के बाद घरों से निकलने से कतराने लगे थे. खेतों में अकेले काम करने वाली महिलाओं डरी हुई थीं और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इन हत्याओं के पीछे कौन है?

उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि इन वारदातों के पीछे एक ऐसा शख्स है, जो हर हत्या के बाद बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीता था और कई बार तो घटनास्थल के आसपास ही घूमता रहता था. उसका नाम था कुलदीप कुमार गंगवार. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि नौ लोगों की जान लेने का बाद वह चूड़ियां और बिंदियां क्यों अपने पास रखता था और ऐसा क्या हुआ था, जिसके कारण वह महिलाओं से इतनी ज्यादा नफरत करता था.

कौन है कुलदीप गंगवार?

कुलदीप कुमार गंगवार बरेली के नवाबगंज इलाके के बाकरगंज समुआ गांव का रहने वाला था. पुलिस की जांच में सामने आया कि उसने छह महिलाओं की हत्या की थी. उसका शिकार ज्यादातर वे महिलाएं होती थीं, जो खेतों या सुनसान जगहों पर अकेली मिल जाती थीं.

जब कुलदीप ने बताई हैरान करने वाली कहानी

जब कुलदीप पुलिस के हिरासत में था तब उसने हैरान कर देने वाली कहानी सुनाई थी. उसने बताया कि उसे महिलाओं ने ना सुनना पसंद नहीं था. वह पहले उनसे बातचीत करने की कोशिश करता, लेकिन जब कोई महिला उसे मना कर देती तो उससे दूरी बनाने की कोशिश करती, तो उसके अंदर गुस्सा भर जाता था. इसके बाद वह मौका देखकर महिला का पीछा करता और सुनसान जगह पर कपड़े से गला कसकर उसकी हत्या कर देता था.

कुलदीप महिलाओं से नफरत क्यों करता था?

कुलदीप के पिता ने उसकी असली मां के जीवित रहते हुए ही दूसरी शादी कर ली थी. उसके पिता और सौतेली मां, दोनों ही उसे और उसकी मां को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे. ‘साइको किलर’ कुलदीप का मानना ​​था कि उस पर और उसकी असली मां पर हुए अत्याचारों के लिए उसकी सौतेली मां ज़िम्मेदार थी. उसकी असली मां और सौतेली मां एक ही घर में रहती थीं. कुछ साल बाद, उसकी असली मां का निधन हो गया. कुलदीप ने उसकी मौत के लिए अपनी सौतेली मां और पिता को ज़िम्मेदार ठहराया. नतीजतन, उसके मन में अपनी सौतेली मां की उम्र की महिलाओं के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई.

उसके व्यवहार के कारण उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया

कुलदीप के परिवार ने 2014 में उसकी शादी तय की; उसकी पत्नी दिव्यांग थी. शादी के बावजूद, महिलाओं के प्रति उसका नजरिया नहीं बदला. वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और अगर वह उसकी मांगों को मानने से इनकार करती थी, तो उसे बुरी तरह पीटता था. उसके व्यवहार से परेशान होकर, उसकी पत्नी ने आखिरकार उसे छोड़ दिया. उसके मन में महिलाओं पर हावी होने और उनके साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा थी; इसी सोच ने उसे साइको किलर बना दिया. उसने अकेले रहने वाली महिलाओं का पीछा करने की बात भी कबूल की.

अकेले रहने वाली महिलाओं से मांगें करना

पत्नी के चले जाने के बाद वह बेचैन हो गया था. वह सुनसान खेतों में अकेले काम कर रही महिलाओं के पास जाता था और उनसे मांगें करता था. अगर कोई महिला मना करती या उसे समझाने की कोशिश करती, तो वह गुस्से से आग-बबूला हो जाता था. फिर वह उस महिला का पीछा करता था जब वह अकेली होती थी, यह पक्का करते हुए कि कोई उसे देख न रहा हो. उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर, वह कपड़े के टुकड़े से उसका गला घोंटकर हत्या कर देता था. उसने हत्याओं के बाद शवों के साथ अश्लील हरकतें करने की बात भी कबूल की.

हत्याओं के बाद ‘यादगार निशानी’ रखने का कारण

वह हर घटना से एक यादगार निशानी रखता था. सीरियल किलर ने बताया कि वह उन महिलाओं को याद रखना चाहता था जिनकी उसने हत्या की थी; इसलिए, वह पीड़ितों की चीज़ें, जैसे उनके वोटर आईडी कार्ड या चूड़ियां और बिंदियां संभालकर रखता था.

उन सड़कों पर घूमना जहाँ उसने अपराध किए थे

वह हर सुबह 8:00 बजे घर से निकलता था और उसी दौरान अपने अपराधों को अंजाम देता था. सीरियल किलर ने दावा किया कि अपराध करने के बाद वह पुलिस से छिपता नहीं था; बल्कि, वह उसी गांव की सड़कों पर घूमता रहता था जहां उसने अपराध किया था. एक बार, जब पुलिस एक हत्या की जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची, तो वह पास ही खड़ा था, फिर भी पुलिस उसे पहचान नहीं पाई. हालांकि अब कुलदीप सलाखों के पीछे है, जिसके बाद से वहां की महिलाएं अब चैन की जिंदगी बसर कर रही हैं.