Bareilly RMO Bribery Case: नवीन मंडी में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 9000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया RMO; केस दर्ज

Bareilly RMO Bribery Case: उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन, बरेली टीम ने शाहजहांपुर में तैनात एक अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. आरोपी क्षेत्रीय विपणन अधिकारी (RMO) मुनीन्द्र नाथ पटेल को 9,000 रुपये की घूस लेते हुए पकड़ा गया.

अवैध वसूली की शिकायत पर हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई नवीन मंडी तिलहर में की गई, जहां गेहूं खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों से अवैध वसूली की शिकायत मिली थी. शिकायतकर्ता सौरभ सिंह (ग्राम बाहपुर, थाना मदनापुर) ने आरोप लगाया था कि अधिकारी द्वारा प्रति क्विंटल 100 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

शिकायत की पुष्टि होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जाल बिछाया. प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में गठित टीम ने बुधवार दोपहर करीब 12:58 बजे कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत लेते ही पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ थाना कटरा, जनपद शाहजहांपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. टीम आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है.

भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने आम जनता से अपील

भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा सके. यह कार्रवाई सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को मजबूत करती है.

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