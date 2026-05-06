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Bareilly Electricity Dispute: बरेली में बिजली चेकिंग विवाद ने पकड़ा तूल, ₹1.80 लाख मांगने का आरोप; धरने पर बैठे ग्रामीण

Bareilly Electricity Dispute: बरेली के सीबीगंज क्षेत्र के धुंधा गांव में बिजली चेकिंग विवाद बढ़ा. ग्रामीणों ने कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाकर धरना शुरू किया, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

By: Preeti Rajput | Published: May 6, 2026 5:02:48 PM IST

बरेली के सीबीगंज क्षेत्र के धुंधा गांव में बिजली चेकिंग विवाद बढ़ा
बरेली के सीबीगंज क्षेत्र के धुंधा गांव में बिजली चेकिंग विवाद बढ़ा


Bareilly Electricity Dispute: बरेली जनपद के सीबीगंज थाना क्षेत्र स्थित गांव धुंधा में बिजली चेकिंग के दौरान हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है.

चेकिंग पर पहुंची बिजली विभाग की टीम 

मामले के अनुसार, गांव निवासी शकील खां ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग की टीम चेकिंग के लिए उनके घर पहुंची थी. इस दौरान कर्मचारियों ने कथित तौर पर अनियमितताओं का हवाला देते हुए कार्रवाई का डर दिखाया और करीब 1.80 लाख रुपये की मांग की. पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब उन्होंने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई, तो कर्मचारियों ने जबरन उनका थ्री-फेज बिजली कनेक्शन काट दिया.

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धरने पर बैठे किसान 

घटना से नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्र होकर धरने पर बैठ गए हैं. उनका कहना है कि यह सीधा-सीधा उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का मामला है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए और कनेक्शन बहाल किया जाए.

पुलिस के पहुंचने की संभावना जताई गई 

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. वहीं, बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के भी मामले में हस्तक्षेप करने की उम्मीद है, ताकि विवाद का जल्द समाधान निकाला जा सके. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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Tags: bareillyUP News
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