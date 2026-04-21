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Bareilly pension news: आधार कार्ड की जन्मतिथि अमान्य, वृद्धावस्था पेंशन पाने में बढ़ी बुजुर्गों की मुश्किलें,हजारों आवेदन अटके

Bareilly pension news: बरेली में वृद्धावस्था पेंशन के नए नियमों के तहत आधार कार्ड की जन्मतिथि को अमान्य करने से बुजुर्गों की परेशानी बढ़ी, शैक्षिक या जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य, 10 हजार से अधिक आवेदन लंबित, दस्तावेजों की कमी बनी बड़ी समस्या.

By: Ranjana Sharma | Published: April 21, 2026 3:42:17 PM IST

पेंशन के नए नियम बने बुजुर्गों के लिए मुसीबत
पेंशन के नए नियम बने बुजुर्गों के लिए मुसीबत


Bareilly pension news:  बरेली में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में हुए बदलाव ने बुजुर्गों की परेशानी बढ़ा दी है. अब आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जा रहा है, जिससे 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कई पात्र बुजुर्ग पेंशन लाभ से वंचित हो रहे हैं.

नए नियमों से बढ़ी परेशानी

शासन की ओर से इस वित्तीय वर्ष से लागू किए गए नए नियमों के तहत पेंशन के लिए आधार कार्ड की जन्मतिथि को अमान्य कर दिया गया है. इसके चलते उन बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो अब तक आधार कार्ड को ही मुख्य आयु प्रमाण मानकर आवेदन करते थे. नए प्रावधानों के अनुसार अब केवल शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर में दर्ज आयु को ही वैध माना जाएगा. लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई बुजुर्गों के पास ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है.

जानकारी के अभाव में भटक रहे बुजुर्ग

दूर-दराज गांवों से बुजुर्ग तेज गर्मी और धूप के बीच विकास भवन पहुंच रहे हैं. वहां पहुंचने के बाद जब उन्हें यह जानकारी मिलती है कि आधार कार्ड अब मान्य नहीं है, तो उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है. इस स्थिति को लेकर बुजुर्गों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है. जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमों को सख्त किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि अब आयु प्रमाण के साथ आय प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

हजारों आवेदन लंबित, बढ़ती जा रही दिक्कतें

समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर करीब 10 हजार से अधिक आवेदन पहले से लंबित हैं. दस्तावेजों की कमी के कारण बुजुर्गों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और उन्हें पेंशन पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं.
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Tags: aadhaar birth date invalidbareilly pension news
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