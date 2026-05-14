Home > उत्तर प्रदेश > Bareilly Storm Video: यूपी के बरेली में चौंकाने वाला हादसा! तेज तूफान में हवा के साथ 50 फीट ऊपर उड़ गए नन्हे मियां, अब बताया पूरा सच

Bareilly Storm Video: यूपी के बरेली में चौंकाने वाला हादसा! तेज तूफान में हवा के साथ 50 फीट ऊपर उड़ गए नन्हे मियां, अब बताया पूरा सच

Bareilly Wind Viral Video: उत्तर प्रदेश में बुधवार को आए तेज आंधी-तूफान ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई. कहीं पेड़ उखड़ गए, कहीं मकान ढह गए तो कई जगह बिजली गिरने से लोगों की जान चली गई. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक इंसान हवा में उड़ता दिखाई देता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 14, 2026 2:32:20 PM IST

तेज तूफान में हवा के साथ 50 फीट ऊपर उड़ गए नन्हे मियां
तेज तूफान में हवा के साथ 50 फीट ऊपर उड़ गए नन्हे मियां


Bareilly Storm Video: बुधवार को आए तेज आंधी-तूफान के बीच बरेली का एकवीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज तूफान के दौरान एक व्यक्ति लोहे के पोल और टीनशेड को पकड़कर खड़ा था. तभी अचानक हवा का इतना जबरदस्त झोंका आया कि वह व्यक्ति हवा में कई फीट ऊपर उछल गया और दूर खेत में जाकर गिर पड़ा. इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग यकीन नहीं कर पाए कि कोई इंसान आंधी में इस तरह उड़ सकता है.

अब इस घटना में घायल हुए शख्स ने खुद सामने आकर उस भयावह पल की पूरी कहानी बताई है.

You Might Be Interested In

 कौन हैं हवा में उड़ने वाला शख्स ?

आंधी में हवा के साथ उड़ने वाले शख्स का नाम नन्हे मियां है. वह बरेली जिले के भमोरा थाना क्षेत्र के बबियाना गांव के रहने वाले हैं. 50 वर्षीय नन्हे मियां वहीद अंसारी के बेटे हैं और गांव में ही रहते हैं.घटना के बाद उन्हें गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.मीडिया से बातचीत में नन्हे मियां ने बताया कि तूफान के समय वह कुछ लोगों के साथ बारातघर के पास मौजूद थे. तेज हवा की वजह से टीनशेड उड़ने लगा था, इसलिए उन्होंने उसे बचाने के लिए रस्सी पकड़ ली.लेकिन कुछ देर में हवा अचानक बहुत तेज आई. मैंने रस्सी पकड़ी हुई थी. देखते ही देखते मैं हवा के साथ ऊपर उठ गया. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. फिर मैं दूर जाकर खेत में गिर पड़ा.उन्होंने बताया कि इस हादसे में उन्हें हाथ-पैर और शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं. सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है.

बाकी लोग बच गए, नन्हे मियां बने हादसे का शिकार

घटना के वक्त वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी और को चोट नहीं आई. नन्हे मियां ने कहा कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हवा इतनी खतरनाक हो सकती है कि इंसान को ही उड़ाकर ले जाए.वीडियो में भी साफ दिखाई देता है कि तेज हवा के बीच टीनशेड बुरी तरह हिल रहा था और अचानक एक झोंका आते ही नन्हे मियां हवा में उछल जाते हैं.

 यूपी में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही

बुधवार को आए तूफान और तेज बारिश ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया. अलग-अलग जिलों से अब तक 89 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं.सबसे ज्यादा मौतें प्रयागराज में हुईं, जहां 21 लोगों ने जान गंवाई. इसके अलावा संत रविदास नगर, फतेहपुर, मिर्जापुर, बरेली और कई अन्य जिलों में भी आंधी का कहर देखने को मिला.

Tags: Bareilly Storm VideoNanhe Miyan Viral VideoUP Storm News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026

छत पर उगाएं भर्ते वाला बड़ा बैंगन!

May 13, 2026

कोई 49 पर All-Out, तो कोई 58 पर सिमटा, IPL...

May 13, 2026

कितनी थी प्रतीक यादव की नेटवर्थ?

May 13, 2026

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026
Bareilly Storm Video: यूपी के बरेली में चौंकाने वाला हादसा! तेज तूफान में हवा के साथ 50 फीट ऊपर उड़ गए नन्हे मियां, अब बताया पूरा सच

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bareilly Storm Video: यूपी के बरेली में चौंकाने वाला हादसा! तेज तूफान में हवा के साथ 50 फीट ऊपर उड़ गए नन्हे मियां, अब बताया पूरा सच
Bareilly Storm Video: यूपी के बरेली में चौंकाने वाला हादसा! तेज तूफान में हवा के साथ 50 फीट ऊपर उड़ गए नन्हे मियां, अब बताया पूरा सच
Bareilly Storm Video: यूपी के बरेली में चौंकाने वाला हादसा! तेज तूफान में हवा के साथ 50 फीट ऊपर उड़ गए नन्हे मियां, अब बताया पूरा सच
Bareilly Storm Video: यूपी के बरेली में चौंकाने वाला हादसा! तेज तूफान में हवा के साथ 50 फीट ऊपर उड़ गए नन्हे मियां, अब बताया पूरा सच